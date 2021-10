Windows10 licenza a vita 10€, Office 19€: sconti fino al 91%

Il 5 ottobre è la data di lancio ufficiale di Windows 11, la nuova versione del sistema operativo di Microsoft. Per tutti i possessori di una licenza ufficiale di Windows 10 il passaggio alla nuova versione sarà gratuito e quindi non c'è momento migliore di questo per acquistare al minor prezzo possibile una licenza di Windows 10. Sia che abbiate un vecchio computer con Windows 7 o stiate assemblando un nuovo PC il nostro consiglio è quello di sfruttare questa nuova super offerte di VIPkeysale che vi garantisce una licenza a vita di Windows 10 e di conseguenza l’aggiornamento gratuito alla nuova versione in maniera totalmente gratuita. Grazie all'offerta di oggi di VIPkeysale entrerete in possesso di una chiave di licenza perennemente valida ad un costo accessibile e, in caso di qualsiasi problema, VIPkeysale vi garantisce un periodo di 30 giorni dalla data di acquisto per avere una licenza sostitutiva.

Tutto quel che devi fare è cercare la licenza software che fa al caso tuo e quindi sfruttare il coupon VIPFF prima che scada (ricorda: entro il 15 ottobre!). Ecco tutte le istruzioni.

VIPFF vale il 30% di sconto

Ecco alcune delle offerte disponibili, con scadenza fissata al 15 ottobre:

Per poter balzare rapidamente in sella a Windows 11, insomma non devi far altro che acquistare la chiave di attivazione di Windows 10 PRO OEM a soli 10,85€. Per farlo è sufficiente inserire questo prodotto nel carrello, inserire il nostro codice esclusivo VIPFF durante la fase di checkout e quindi procedere al pagamento con il prezzo già modificato. Attenzione alla scadenza: sconti e coupon terminano tra pochi giorni e la percentuale di sconto è quanto mai elevata.

Ecco dunque tutta la procedura, passo a passo. In primis occorre mettere il prodotto desiderato nel carrello:

Una volta scelta la licenza premi il tasto “Acquista Ora” per mettere il tutto nel carrello; prima di confermare l'ordine, dovrai inserire il codice VIPFF nella casella “Codice promozionale” e cliccare su “Applicare“. Ti troverai di fronte un'interfaccia di questo tipo:

A questo punto vedrai lo sconto applicato direttamente all'articolo nel carrello e potrai procedere al pagamento:

Per attivare la licenza di Windows 10 ti basterà andare nella “Impostazioni” di Windows e, nella scheda “Attivazione”, cliccare sul pulsante “Cambia codice product key”. Ti si aprirà una finestra in cui inserire il codice di attivazione di Windows che avrai appena acquistato:

Attivare la tua nuova licenza Windows 10 è oltremodo semplice (così come per tutti gli altri software a catalogo) ed a questo punto avrai le porte spalancate verso l'upgrade alla nuova dimensione Windows 11. Le licenze VIPKeySale sono “a vita” e non avrai altre preoccupazioni: non devi far altro che sfruttare il coupon VIPFF ora (entro il 15 ottobre) e il codice licenza poi. Buona installazione!