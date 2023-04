Windows 11: utenti FURIBONDI per la pubblicità nel menù Start

Microsoft ha rilasciato una serie di nuove funzionalità tramite l’aggiornamento di marzo per il sistema operativo Windows 11. Tuttavia, alcune di queste modifiche hanno fatto storcere il naso a gran parte degli utenti: una su tutte, la presenza di pubblicità nel menu Start.

Già nel mese di novembre si erano intraviste le prime avvisaglie di questo esperimento che ora, proprio “grazie” all’ultimo update, è stato esteso a tutti gli utilizzatori di Windows 11 che non hanno perso occasione per palesare il loro disappunto.

Come disattivare la pubblicità in Windows 11

Per adesso, su precisazione di Windows Central, le notifiche pubblicitarie vengono mascherate da semplici “consigli” e, in fase di spegnimento del PC, invitano gli utenti ad effettuare il backup su OneDrive. Il seguente screenshot, mostrato dai colleghi del sito Windows Latest, chiarisce meglio il tutto (pur lasciando a desiderare in termini di qualità dell’immagine):

Non è tutto: con i futuri aggiornamenti di Windows 11, gli annunci pubblicitari potrebbero essere visualizzati anche in altre aree del sistema operativo e non solo nel menu Start. C’è però una buona notizia: proprio tenendo conto dei feedback negativi ricevuti finora dagli utenti, Microsoft renderà presto disponibile un’opzione per disabilitare la visualizzazione degli annunci. Infatti, seguendo il percorso Impostazioni > Personalizzazione > Start, sarà possibile agire sulla voce “Mostra occasionalmente notifiche relative all’account su Start” e disattivarla:

La funzione che permetterà di eliminare le pubblicità presenti nel menu Start di Windows 11 dovrebbe essere introdotta a breve da Microsoft: non è escluso che possa arrivare già con gli aggiornamenti opzionali di aprile o maggio.