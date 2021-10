Windows 11: trapelati gli screenshot delle app Android sull'OS di Microsoft

Da quando Microsoft ha annunciato l'arrivo di Windows 11 a giugno di quest'anno, ci saremmo aspettati che fin da subito fosse messo a disposizione il supporto per le app Android. Sebbene l'attesa funzionalità non sia ancora stata pienamente implementata nel nuovo sistema operativo, i Windows Insider dovrebbero essere in grado di testarla nei prossimi mesi. Intanto, gli screenshot delle applicazioni Android in esecuzione su Windows 11 sono stati recentemente condivisi online e sembrerebbero confermare il supporto multi-istanza.

App Android su Windows 11: una fugace occhiata

Le immagini sono state condivise da un utente sul social network cinese Billibilli, anche se al momento pare siano state rimosse. Negli screenshot (pubblicati con risoluzione più che discutibile) possiamo osservare diverse applicazioni eseguite su Windows 11, tra cui individuiamo la più nota WeChat in corrispondenza della taskbar. Salta all'occhio che il celebre servizio di messaggistica sia stato avviato in più istanze.

In base a quanto trapelato, sappiamo che le finestre delle app Android si comporteranno in maniera del tutto simile a quanto visto per altre comunissime applicazioni Windows. Saremo in grado di ridimensionare o bloccare le finestre ai lati dello schermo, oltre a “pinnare” le app nel menu Start o sulla barra delle applicazioni.

Sarà inoltre possibile interagirci con piena compatibilità per mouse, tastiera, touch ed altro ancora. Resta da capire se le app Android su Windows 11 permetteranno di sfruttare la webcam per la registrazione di video o per trasmissioni in streaming.