Microsoft rivela che il supporto per Windows 10 terminerà nell'ottobre 2025; questa è un'ulteriore prova dell'arrivo della nuova versione di Windows 11.

Windows 10 lascerà presto il posto alla nuova versione

Microsoft ha programmato il 24 giugno come data per la presentazione di una nuova versione di Windows. Sebbene non abbia rivelato ufficialmente come verrà chiamata la nuova iterazione, ci sono speculazioni che verrà lanciato come Windows 11. Ora, una pagina di supporto aggiornata del portale di Redmond dà credito a queste speculazioni.

Una pagina del ciclo di vita del supporto per Windows 10 che è stata recentemente aggiornata ha rivelato che il supporto per il sistema operativo terminerà il 14 ottobre 2025. Sono circa 3 mesi dopo il suo decimo anniversario. È stato segnalato che la pagina di supporto menziona Windows 10 Home e Windows 10 Pro (inclusi Pro Education e Pro for Workstations).

Questo nuovo sviluppo ha portato alla convinzione che la nuova versione del software di casa Microsoft che sarà svelata la prossima settimana non verrà sicuramente lanciato come Windows 10. Sebbene il nome non sia ancora confermato, l'azienda dovrebbe continuare lo schema di denominazione numerica, quindi Windows 11 sembra essere la dicitura più corretta e logica .

La nuova versione di Windows dovrebbe includere modifiche nell'interfaccia utente e molte nuove funzionalità, alcune delle quali avrebbero dovuto essere riprese direttamente dal famigerato Windows 10X, il super s.o. light da poco cancellato dalla compagnia.

Il suddetto software avrebbe dovuto sfidare ChromeOS nel settore dei PC portatili convertibili low-cost ma sembra che qualcosa sia andato storto nello sviluppo dello stesso. Pertanto, da Redmond pare che abbiano preso molte delle features che avrebbero dovuto debuttare in tale versione per inserirle direttamente nel software in arrivo per tutti i PC. C'è tanta attesa: noi non vediamo l'ora di conoscere le novità che Microsoft ha in serbo per noi. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

