WINDAY offre oggi un interessante promozione che mette a disposizione dei suoi clienti iscritti al programma ben 3 Mesi di Coyote Extend.

WINDAY: Coyote Extend per 3 Mesi

Come ogni lunedì, WINDAY, programma fedeltà di WINDTRE, offre una gradita sorpresa ai suoi clienti. Nello specifico oggi c’è la possibilità di avere per 3 mesi l’app Coyote Extend oppure di ricevere 10€ da spendere su Chili.

Chili è una piattaforma streaming che offre un ricco catalogo di film a noleggio. Coyote Extend, invece, è una delle migliori app per utilizzare il navigatore.

Questa applicazione permette di evitare multe, di avere accesso in tempo reale sul traffico e di ricevere degli avvisi su eventuali autovelox presenti nel vostro tragitto.

Inoltre, è compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. L’iniziativa dei tre mesi gratuiti è disponibile fino al 5 Settembre 2021 per tutti i nuovi e già clienti Coyote Extend.

La Gift Card Chili, invece, è riscattabile fino al 6 Settembre 2021.

Come funziona?

WINDAY è il programma fedeltà gratuito per i clienti WINDTRE che offre ogni giorno della settimana interessanti sorprese, grazie agli accordi con alcuni partner selezionati dall’operatore in questione. Oltre ai vari coupon è possibile ottenere ricariche telefoniche omaggio e promozioni riservate per aggiungere Giga alla propria tariffa di base.

