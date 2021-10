Winback Vodafone Special 50: attivabile a 7€

La Winback Special 50 di Vodafone è la tariffa proposta dall'operatore rosso offerta ad alcuni ex clienti che ora utilizzano un altro gestore ed attivabile fino al 4 Novembre 2021.

la tariffa è disponibile ed attivabile solo da chi possiede il messaggio ed offre 50 Giga di traffico dati in 4.5G sulla Giga Network di Vodafone, minuti senza limiti verso tutti i numeri sia fissi che mobili in Italia, SMS sempre illimitati e verso qualsiasi operatore. Il tutto ad un costo mensile pari a 7 euro.

Dunque per ripassare all'operatore ex Omnitel sarà necessario eseguire la procedura inviata tramite SMS. Il testo del messaggio promozionale è il seguente:

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Prova la qualità di Vodafone, se non sei soddisfatto ti rimborsiamo con Vodafone Open! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all'800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 04/11