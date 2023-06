Wimbledon tutti i modi per vedere gli incontri

Dal 3 al 16 luglio tutti gli appassionati di tennis saranno impegnati a guardare la nuova stagione di Wimbledon 2023. Se anche tu sei tra questi sarai felice di sapere che hai due soluzioni disponibili per seguire tutti gli incontri via cavo o se preferisci in streaming, ovviamente in diretta esclusiva. Via cavo attiva Sky TV + Sky Sport a soli 24,90 euro al mese, per 18 mesi. Incluso hai anche un Buono Regalo Amazon da 50 euro.

Altrimenti, se preferisci goderti tutte le gare in diretta streaming allora ti consigliamo NOW TV PASS SPORT a soli 9,99 euro per il primo mese, poi 14,99 euro al mese. Il vantaggio di questa soluzione è che puoi accedere a tutti i contenuti sia comodamente a casa tua sulla smart TV che in viaggio, ovunque tu sia, sui tuoi dispositivi mobili. Inoltre, il prezzo è decisamente vantaggioso, tra i più economici sul mercato.

Wimbledon 2023: il calendario completo degli incontri

Sia che scegli la soluzione Sky TV + Sky Sport a 24,90 euro al mese, sia che scegli la soluzione NOW TV PASS SPORT a soli 9,99 euro il primo mese, hai accesso al nuovo appuntamento con Wimbledon 2023. Ecco il calendario completo degli incontri, maschili che femminili, per non perdere nemmeno uno degli appuntamenti emozionanti di questo torneo di tennis:

lunedì 3 luglio 2023

12:00 Primi turni maschili e femminili

12:00 Primi turni maschili e femminili martedì 4 luglio 2023

12:00 Primi turni maschili e femminili

12:00 Primi turni maschili e femminili mercoledì 5 luglio 2023

12:00 Secondi turni maschili e femminili

12:00 Secondi turni maschili e femminili giovedì 6 luglio 2023

12:00 Secondi turni maschili e femminili

12:00 Secondi turni maschili e femminili venerdì 7 luglio 2023

12:00 Terzi turni maschili e femminili

12:00 Terzi turni maschili e femminili sabato 8 luglio 2023

12:00 Terzi turni maschili e femminili

12:00 Terzi turni maschili e femminili domenica 9 luglio 2023

12:00 Ottavi di finale maschili e femminili

12:00 Ottavi di finale maschili e femminili lunedì 10 luglio 2023

12:00 Ottavi di finale maschili e femminili

12:00 Ottavi di finale maschili e femminili martedì 11 luglio 2023

14:00 Quarti di finale maschili e femminili

14:00 Quarti di finale maschili e femminili mercoledì 12 luglio 2023

14:00 Quarti di finale maschili e femminili

14:00 Quarti di finale maschili e femminili giovedì 13 luglio 2023

14:00 Semifinali femminili

14:00 Semifinali femminili venerdì 14 luglio 2023

14:00 Semifinali maschili

14:00 Semifinali maschili sabato 15 luglio 2023

15:00 Finale femminile

15:00 Finale femminile domenica 16 luglio 2023

15:00 Finale maschile

Ti ricordiamo che Wimbledon 2023 verrà trasmesso anche su canali esteri come ad esempio BBC iPlayer, un servizio di streaming live e on demand gestito dall’emittente televisiva BBC. Insomma, hai solo l’imbarazzo della scelta se vuoi gustarti il meglio del tennis più amato al mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.