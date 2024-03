Wild Hearts per PS5: sfida le indomite forze della natura (-25%)

Preparati a immergerti in un’avventura selvaggia e travolgente con Wild Hearts per PS5, ora in super sconto del 25% su Amazon. Questo titolo ti porterà in un viaggio attraverso terre misteriose e pericolose, dove dovrai affrontare le creature più spaventose e imprevedibili della natura. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 14,98 euro, anziché 19,97 euro.

In Wild Hearts, non c’è spazio per l’errore. Dovrai contrastare gli attacchi delle bestie selvagge, studiare ogni loro mossa e utilizzare una combinazione di armi e karakuri per emergere vittorioso dalla battaglia. Con un sistema di combattimento avvincente e dinamico, ogni scontro è un’opportunità per mettere alla prova le tue abilità e la tua strategia.

In Wild Hearts, la conoscenza del territorio è fondamentale. Nella regione di Azuma, nessuno conosce i karakuri meglio di te. Questi antichi congegni ti consentiranno di plasmare l’ambiente circostante, trasformandolo nel terreno di caccia adatto per sconfiggere le potenti creature che lo abitano. La tua astuzia e la tua capacità di adattarti all’ambiente saranno cruciali per la tua sopravvivenza.

E se la solitudine non fa per te, non preoccuparti. In Wild Hearts, puoi scegliere se affrontare le minacce da solo o unire le forze con uno o due amici. Combatti fianco a fianco con altri giocatori, o unisciti a compagni casuali per formare un branco implacabile pronto a spazzare via ogni ostacolo sul suo cammino.

Più missioni affronti, più rapidamente progredirai. Raccogli materiali durante le tue cacce e utilizzali per creare un’ampia varietà di armi e armature. Personalizza il tuo personaggio e adatta il tuo equipaggiamento a ogni sfida che ti attende. Con Wild Hearts, il tuo arsenale sarà tanto vasto quanto la tua determinazione a sopravvivere.

Immergiti in un mondo ispirato al Giappone feudale, attraverso terre di caccia che riflettono le quattro stagioni. Esplora paesaggi mozzafiato e pericolosi, ricchi di segreti da scoprire e sfide da superare. Con Wild Hearts, l’avventura inizia non appena varchi la soglia.

Con Wild Hearts, l'avventura inizia non appena varchi la soglia.