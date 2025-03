Widget che si sovrappongono? Google ci sta pensando

La possibilità di sovrapporre i widget sulla schermata home del proprio smartphone è una funzione già disponibile su One UI di Samsung e anche su diversi launcher di terze parti, ma ancora non fanno parte dell’esperienza standard di Android. Tuttavia, Google non avrebbe ancora escluso del tutto la possibilità di introdurli in futuro, secondo quanto emerso recentemente in una sessione di domande e risposte con il team di Android.

Non aspettateli a breve

Durante una diretta su YouTube, il team di Android ha risposto a varie domande degli utenti, rivelando alcuni dettagli interessanti sulla direzione futura del sistema operativo. Tra i temi trattati, si è discusso anche della possibilità di implementare i widget sovrapponibili e di portarli nell’ecosistema Android XR.

A parlare dell’argomento è stato André Lebonté, Product Manager di Google, il quale ha riconosciuto che “alcuni produttori di dispositivi Android” offrono già questa funzionalità. Ha inoltre spiegato che il team sta “esplorando la possibilità attraverso AOSP” (Android Open Source Project). Tuttavia, ha sottolineato che Google non ha ancora preso alcun impegno concreto per portare la funzione su Android stock.

Per quanto riguarda la compatibilità con Android XR, Lebonté ha affermato che il team riconosce il valore dei widget in questo contesto. Tuttavia, ha chiarito che al momento “non ci sono piani per portare i glance widget nella piattaforma XR”.

In definitiva, sembra che i widget sovrapponibili non arriveranno su Android nel prossimo futuro. Tuttavia, Google sta continuando a migliorare l’esperienza utente con altre novità. Recentemente, ad esempio, ha introdotto la possibilità di personalizzare la schermata iniziale con scorciatoie per funzioni come Traduttore, Ricerca brani e Meteo.