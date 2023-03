Wi-Fi pubblico: come connetterti gratis e in sicurezza

Il Wi-Fi pubblico è un servizio pensato per essere facilmente accessibile. Gli amministratori di sistema lo mantengono senza password per agevolare la connessione di un maggior numero di utenti, senza applicare impostazioni di sicurezza complesse. Purtroppo, questa pratica rende le reti Wi-Fi pubbliche estremamente vulnerabili ad attacchi informatici: i criminali possono facilmente intercettare il traffico sui network aperti e spiare gli utenti, mettendo a rischio la sicurezza delle informazioni personali. Infatti, l’accesso a account o dati finanziari su questi tipi di reti può facilitare il furto di dati personali o l’installazione di malware sul dispositivo dell’utente, causando problemi di varia natura.

Proteggere la propria privacy online è essenziale per evitare gli attacchi informatici sulle reti Wi-Fi pubbliche. Una soluzione efficace è l’utilizzo di una VPN, che crittografa il traffico dati e garantisce una maggiore sicurezza. CyberGhost è un provider VPN che utilizza la crittografia di livello militare per mascherare le attività di navigazione degli utenti, anche su reti pubbliche. Ciò significa che gli utenti possono connettersi in sicurezza e mantenere privati i propri dispositivi, senza il rischio di intercettazioni o furto di dati.

Grazie alla nuova promozione in corso, potrai ottenere un sostanzioso sconto dell’82% sull’abbonamento biennale. Il prezzo scende così a soli 2,11 euro al mese – molto più conveniente rispetto alla concorrenza, ma con molte più funzionalità e opzioni di sicurezza – con due mesi completamente gratuiti offerti da CyberGhost.

Dove trovare Wi-Fi gratuito?

La disponibilità di hotspot Wi-Fi gratuiti è sempre più diffusa, grazie all’offerta di grandi catene commerciali che forniscono questo servizio ai propri clienti. Tuttavia, ci sono casi in cui la copertura non è garantita o dove la politica dell’attività non prevede l’accesso gratuito alla rete. Anche luoghi più “piccoli” offrono spesso la connessione Wi-Fi gratuita e i centri commerciali, le biblioteche, i parchi e le chiese possono fornire l’accesso a Internet, anche se non pubblicizzano il servizio. Inoltre, esistono applicazioni (come Wi-Fi Map, Wi-Fi Space, Wi-Fi Free Spot e InstaBridg), che offrono un database di hotspot Wi-Fi gratuiti, frutto della collaborazione tra utenti che caricano le posizioni Wi-Fi, condividono le password e aggiornano le statistiche di rete,

Tuttavia, le reti aperte possono mettere a rischio la sicurezza dei tuoi dati: le impostazioni di sicurezza, nella maggior parte dei casi, non sono adeguate proprio per facilitare l’accesso degli utenti, ma ciò le rende al tempo stesso molto più vulnerabili. Malintenzionati potrebbero sfruttare questa situazione a loro vantaggio per spiare il traffico delle persone, creare reti false e operare attacchi informatici.

La comodità di una rete pubblica e gratuita vale il rischio che comporta? Se vuoi navigare sempre in completa sicurezza in qualsiasi occasione, una VPN è ciò che fa per te. Provider come CyberGhost VPN ti aiutano a proteggere la tua sessione online anche quando sei collegato a Wi-Fi pubblici grazie a crittografia AES a 256 bit. La VPN indirizza infatti il tuo traffico a un server sicuro prima che si connetta al tuo ISP, proteggendoti e nascondendo i tuoi dati di navigazione. Anche il tuo indirizzo IP viene nascosto, rendendo più difficile intercettare il tuo traffico ed evitando di essere preso di mira da attacchi informatici.

Perché scegliere CyberGhost per proteggerti

La VPN CyberGhost offre una protezione completa della privacy e una navigazione sicura senza rischi. Grazie alla sua rete globale di server costantemente monitorati e altamente sicuri, CyberGhost garantisce prestazioni ottimali per una navigazione fluida e priva di interruzioni. Con la crittografia AES a 256 bit di livello militare e la mascheratura dell’indirizzo IP dell’utente, CyberGhost offre una doppia protezione per garantire la massima sicurezza online e impedire a chiunque di intercettare le tue informazioni personali.

Inoltre, CyberGhost adotta una rigorosa politica no-log, che vieta a chiunque di raccogliere informazioni sui propri utenti, proteggendo così la tua cronologia di navigazione e il tuo indirizzo IP che rimangono sempre privati. Con la promozione in corso, puoi ottenere uno sconto dell’82% sull’abbonamento biennale, che ti permette di connettere fino a sette dispositivi contemporaneamente e accedere a tutte le funzionalità della piattaforma, tra cui l’assistenza clienti 24/7, il monitoraggio ID Guard, il kill switch e lo split tunneling.

