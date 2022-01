Wi-Fi 6 Release 2: utile o un grattacapo in più per gli utenti?

La Wi-Fi Alliance ha sfruttato il palco del CES 2022 per presentare il nuovo Wi-Fi 6 Release 2, una nuova iterazione del Wi-Fi che, secondo alcune voci critiche, creerà ancora più confusione per gli utenti finali quando si ritroveranno ad acquistare un nuovo dispositivo di rete. Cerchiamo di fare chiarezza sulla nuova tecnologia e su quali sono i vantaggi.

Arriva il Wi-Fi 6 Release 2: scopriamo di cosa si tratta

Rispetto i vantaggi del Wi-Fi 6, in quel caso protagonista del CES 2019, il nuovo Wi-Fi 6 Release 2 ruota attorno ad alcuni punti di forza piuttosto interessanti: una migliore gestione dei consumi e un importante incremento delle prestazioni. Partendo da quest'ultimo punto, la Wi-Fi Alliance indica che la nuova iterazione del Wi-Fi supporta l'uplink multi-user MIMO che, in parole semplici e comprensibili, indica che garantirà una migliore gestione della rete Wi-Fi in ambienti ricchi di dispositivi connessi.

“Il Wi-Fi offre funzionalità avanzate che hanno guidato un'enorme innovazione globale, aprendo la strada a una crescita massiccia delle applicazioni Wi-Fi su cui gli utenti fanno affidamento ogni giorno“, dichiara Edgar Figueroa, presidente e CEO della Wi-Fi Alliance. “Wi-Fi 6 Release 2 favorisce l'evoluzione del Wi-Fi per soddisfare le esigenze del mercato odierno e supporta scenari Wi-Fi più performanti con maggiore capacità, efficienza e affidabilità.”

Venendo alla gestione dei consumi, la nuova iterazione introduce un miglior controllo dell'alimentazione introducendo il supporto alla modalità di sospensione e a basso consumo per i dispositivi di rete – sarà un bel passo in avanti per i dispositivi IoT alimentati a batteria. Intel, MediaTek, Qualcomm, Broadcom sono solo alcuni dei più importanti brand che hanno espresso interesse verso la nuova iterazione, ma non si sa quanto bisognerà attendere prima dell'arrivo dei prodotti sul mercato.