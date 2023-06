Whirlpool, condizionatore portatile classe A: prezzo Amazon SHOCK (-50%)

Questa è un’occasione imperdibile. Amazon ha appena lanciato un’offerta che non potete assolutamente perdere. Il Whirlpool PACW29CO, uno dei condizionatori portatili più desiderati del momento, è ora disponibile a un prezzo scontato. Infatti, puoi risparmiare il 50% e portarlo a casa a 299,99€ invece di 600€. Se non è già finito, completa l’ordine al volo per accaparrartelo, lo ricevi con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Disponibilità super limitata.

Un climatizzatore portatile con una potenza di raffreddamento di 9000 BTU, ideale per rinfrescare ambienti di medie dimensioni. Dotato di un display LED e di un telecomando, offre un controllo semplice e intuitivo delle sue funzioni.

Questo eccezionale sistema non solo offre un raffreddamento efficace, ma lo fa in modo efficiente dal punto di vista energetico. Con una classe di efficienza energetica A e un rapporto di efficienza energetica stagionale (SEER) di 19, il Whirlpool PACW29CO è un alleato del tuo comfort e del tuo portafoglio.

Il design compatto di Whirlpool PACW29CO lo rende facile da spostare e da posizionare, permettendoti di portare il fresco dove ne hai più bisogno. Il suo colore bianco lo rende un complemento discreto per qualsiasi ambiente.

Non perdere la straordinaria occasione di risparmiare il 50% su questo straordinario condizionatore portatile Whirlpool: completa l’ordine al volo su Amazon per averlo a 299,99€ invece di 600€. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.