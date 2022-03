WhatsApp Web: arriva l'estensione browser che verifica la sua autenticità

Dal giorno in cui WhatsApp ha introdotto la nuova funzionalità multi-dispositivo, Meta Platforms ha assistito a un aumento considerevole delle persone che accedono al servizio direttamente da Web. Questo ha innescato la necessità di realizzare nel più breve tempo possibile un sistema che ne aumentasse la sicurezza contro possibili pagine phishing pronte a rubare tutti i dati degli utenti.

Ecco perché a partire da oggi tutti potranno utilizzare Code Verify. Si tratta di un'estensione del Browser Web open source che verifica automaticamente e in tempo reale l'autenticità del codice Web WhatsApp utilizzato. In questo modo chiunque avrà la possibilità di accertarsi che la versione Web dell'app di messaggistica istantanea non è stata manomessa o alterata.

WhatsApp introduce Code Verify: l'estensione browser per la tua sicurezza

Code Verify è quindi un'estensione del browser che aumenta la sicurezza degli utenti soliti utilizzare WhatsApp Web. Attualmente è disponibile al download per Google Chrome e Microsoft Edge. Per quanto riguarda Mozilla Firefox, invece, sul comunicato ufficiale pubblicato da Meta si parla ancora di lavori in corso, ma si presume arriverà presto. Inoltre, questa estensione è stata realizzata in collaborazione con Cloudflare, azienda specializzata in cybersecurity. Ecco cosa ha affermato l'app di messaggistica istantanea sul suo blog:

Abbiamo fornito a Cloudflare una fonte di verità crittografica hash per il codice JavaScript di WhatsApp Web. Quando qualcuno utilizza Code Verify, l'estensione confronta automaticamente il codice che viene eseguito su WhatsApp Web con la versione del codice verificata da WhatsApp e pubblicata su Cloudflare.

Come funziona Code Verify

Code Verify funziona automaticamente, ogni volta che un utente accede al suo account di WhatsApp da Web. Questa estensione del browser comunica se il client Web utilizzato è autenticato. Ciò sarà ben leggibile da un segno di spunta in un cerchio verde. Caso contrario, l'utente riceve due messaggi a seconda del problema riscontrato:

Rete scaduta . Se l'icona di verifica del codice appare arancione (come nell'immagine sotto riportata), significa che devi aggiornare la pagina o un'altra estensione del browser sta interferendo con Code Verify. In questo caso, Code Verify ti consiglierà di mettere in pausa le altre estensioni del browser;

. Se l'icona di verifica del codice appare arancione (come nell'immagine sotto riportata), significa che devi aggiornare la pagina o un'altra estensione del browser sta interferendo con Code Verify. In questo caso, Code Verify ti consiglierà di mettere in pausa le altre estensioni del browser; Convalida non riuscita. Se l'icona di verifica del codice appare rossa (come nell'immagine sotto riportata), significa che c'è un possibile problema di sicurezza con il codice Web WhatsApp che ti viene servito.

Secondo WhatsApp l'estensione del browser Code Verify è un enorme passo avanti lato sicurezza per gli utenti. Inoltre è un modo per dimostrare quanta attenzione Meta Platforms abbia per la privacy e i dati personali di chi utilizza le sue applicazioni: