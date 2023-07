WhatsApp: videomessaggi istantanei per TUTTI a partire da oggi

Nei precedenti articoli abbiamo più volte annunciato l’imminente arrivo dei videomessaggi istantanei su WhatsApp, già avvistati sul circuito beta ed in merito ai quali conosciamo già le caratteristiche principali.

Con un comunicato stampa giunto poco fa in redazione, il team di WhatsApp conferma il rilascio di questa nuova funzionalità anche sull’applicazione ufficiale: il processo di roll-out ha già preso il via.

Arrivano i videomessaggi istantanei su WhatsApp

La novità è stata comunicata anche dallo stesso patron di Meta, Mark Zuckerberg, tramite il suo profilo Facebook:

Allo stesso modo, nel comunicato stampa si precisa quanto segue:

“I messaggi vocali su WhatsApp hanno cambiato il modo di comunicare delle persone grazie alla possibilità di condividere la propria voce rapidamente e in sicurezza. È con grande entusiasmo che annunciamo l’evoluzione di questa funzione nei nuovi videomessaggi istantanei. Ora puoi registrare e condividere brevi video personali direttamente in chat”.

Il funzionamento ormai dovreste averlo compreso. Per verificare la disponibilità dei videomessaggi istantanei sul vostro account WhatsApp basterebbe semplicemente premere in corrispondenza del pulsante del microfono nella barra di chat: qualora comparisse l’icona della videocamera, potreste registrare ed inviare filmati ai vostri amici sin da subito.

Quando inoltrerete o riceverete un videomessaggio istantaneo, questo verrà inizialmente riprodotto senz’audio: sarà sufficiente cliccare su di esso per ingrandirlo ed anche ascoltarlo. Il tempo massimo di registrazione, per adesso, corrisponde a 60 secondi. Inoltre, WhatsApp sottolinea come anche i videomessaggi circolari godano di crittografia end-to-end.