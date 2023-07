WhatsApp: i videomessaggi circolari sono ormai dietro l'angolo

Nuove funzionalità e sostanziali miglioramenti sono al centro degli ultimi update di WhatsApp che, per la gioia dei suoi milioni di utenti, diventa di volta un volta un servizio sempre più completo ed efficiente.

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate online, un’ulteriore strumento (di cui vi avevamo parlato in un nostro precedente articolo riguardante WhatsApp) avrebbe iniziato a prendere piede sul circuito beta: parliamo del videomessaggi, protagonisti di un nuovo “avvistamento”.

Via libera ai videomessaggi su WhatsApp Beta

Lo screenshot pubblicato sul profilo Twitter… anzi, pardon… sul profilo X di Bamidele conferma la graduale implementazione dei videomessaggi per tutti gli utenti di WhatsApp Beta (e non più solo per alcuni di essi):

Allo scopo di verificare che tu sia o meno in grado registrare videomessaggi su WhatsApp, segui il metodo più semplice e veloce: nel corso di una qualunque conversazione, tocca il pulsante del microfono sulla barra di chat. Se il pulsante si trasforma in un’icona della videocamera, significa che hai la possibilità di registrare ed inviare videomessaggi immediatamente.

Una volta che invii o ricevi un messaggio video, questo potrà essere ingrandito con un semplice clic a seguito di cui partirà anche il flusso audio. È importante notare che dovresti chiedere al destinatario di aggiornare la sua versione di WhatsApp per garantire che possa ricevere correttamente il contenuto che hai registrato per lui.

I videomessaggi inviati tramite WhatsApp sono immediati, registrati e condivisi in tempo reale, a differenza dei video preregistrati che possono essere salvati e inviati in un secondo momento. I destinatari possono così essere certi che il videomessaggio sia stato catturato al momento dell’invio, garantendo l’autenticità del contenuto.

Inoltre, per assicurare una maggiore privacy, i messaggi video sono protetti da crittografia end-to-end. Tieni presente che, pur non essendo possibile inoltrare direttamente i videomessaggi tramite WhatsApp, permane il rischio che l’altra persona possa registrazione dello schermo e quindi accertati che il filmato non sia compromettente o inviato a persone poco affidabili.