WhatsApp: un'altra gradita novità per messaggi vocali e file audio

Il team di WhatsApp è sempre a lavoro per introdurre nuove funzionalità che facilitino l'utilizzo dell'applicazione, rendendola di volta in volta sempre più intuitiva. L'ultimo cambiamento, fruibile grazie alla versione Beta per Android, coinvolge i messaggi vocali ed i file audio inoltrati da altre chat.

WhatsApp Beta per Android: quali sono le novità?

Come sempre, a scovare ogni minima variazione introdotta dagli sviluppatori ci ha pensato lo staff di WABetaInfo: date un'occhiata allo screenshot riportato di seguito e sarà subito chiaro ciò a cui stiamo facendo riferimento:

Come è possibile notare, gli indicatori relativi alle note vocali ed ai file audio che sono stati condivisi da altre chat assumeranno una colorazione arancione (in quest'ultimo caso, il colore è attualmente più rivolto al giallo). C'è però una differenza, rintracciabile nella lunghezza della bolla di chat che caratterizza i due contenuti: quella dei messaggi vocali sarà un po' più lunga.

Al momento, questo piccolo ma interessante cambiamento riguarda WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.5.13: è facile intuire che la medesima novità giungerà presto anche sul client Beta per iOS. Come sempre, trattandosi di una funzionalità in fase di test, non abbiamo informazioni precise circa le tempistiche richieste perché il tutto risulti operativo anche sulla versione ufficiale di WhatsApp ma non dovrebbe comunque volerci molto.