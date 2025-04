WhatsApp: tutti sapranno quando cambierai il tuo nome utente

WhatsApp è attualmente impegnata nello sviluppo di una nuova funzionalità, per garantire una maggiore trasparenza delle informazioni in chat, notificando in automatico se un contatto dovesse modificare il proprio nome utente.

Questa integrazione è emersa con il rilascio della beta più recente di WhatsApp per iOS (versione 25.11.10.72), disponibile tramite TestFlight.

Nuove notifiche per il cambio di username su WhatsApp Beta per iOS

Tale cambiamento, confermato anche dallo screenshot di WABetaInfo, prevede che un messaggio di sistema appaia direttamente all’interno delle chat di WhatsApp ogni volta che un utente decidesse di impostare, modificare o eliminare il proprio username:

Questa funzione di WhatsApp risponde a due obiettivi principali: trasparenza e chiarezza. Quando si tratta di chat online, cambiamenti improvvisi dei nomi adottati dagli utenti possono generare confusione o sospetti. Immaginate di cercare qualcuno utilizzando il suo vecchio username e di non riuscire più a rintracciarlo: grazie a questa novità, gli utenti saranno immediatamente avvisati in merito ad ogni modifica.

Questa funzione, oltretutto, potrebbe anche aiutare a individuare comportamenti sospetti. Se un contatto cambiasse il proprio username su WhatsApp, passando da un nome facilmente riconoscibile ad uno completamente diverso, ciò potrebbe sollevare dubbi circa la sua identità, soprattutto in contesti in cui si interagisce con persone che si conoscono da poco tempo. Le notifiche permetteranno di monitorare l’evoluzione dell’identità digitale dei contatti, rendendo più facile rilevare eventuali tentativi di impersonificazione, truffe o inganni.

Un altro aspetto interessante è che queste notifiche non saranno opzionali. WhatsApp ha scelto di renderle obbligatorie, probabilmente per assicurarsi che tutti gli utenti siano sempre informati, indipendentemente dalle singole impostazioni. Un approccio che potrebbe anche incoraggiare una maggiore attenzione prima di apportare determinate modifiche, in virtù del fatto che ogni cambiamento sarebbe fin da subito visibile ai propri contatti.

La nuova funzione è ancora in fase di sviluppo ma, considerando la sua utilità anche in termini di sicurezza, è facile supporre che in breve tempo verrà rilasciata sulla versione ufficiale di WhatsApp.