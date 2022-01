WhatsApp: trucco pazzesco per inviare messaggi invisibili

Come reagireste se, all'improvviso, iniziaste a ricevere uno o più messaggi invisibili da parte di un vostro contatto di WhatsApp? In molti penserebbero ad una momentanea défaillance del servizio, ed invece si tratta di un banalissimo trucchetto che chiunque di voi può mettere in pratica per mandare fuori di testa colleghi, amici e parenti.

Come inviare un messaggio invisibile su WhatsApp

Mettiamo subito da parte l'ipotesi degli spazi vuoti: WhatsApp rimuoverebbe in automatico quelli iniziali, anche se venissero seguiti da una porzione di testo. Di conseguenza un messaggio composto da soli spazi non potrebbe in alcun modo essere inviato. Occorre quindi agire d'astuzia e trovare una soluzione alternativa.

In nostro soccorso giunge il sito unicode-explorer.com, contenente una serie di caratteri speciali da copiare ed incollare direttamente in chat. Tra questi individuiamo anche il messaggio invisibile, rintracciabile a questo link. Basterà semplicemente cliccare sul pulsante “Copy”, incollare il tutto nella sezione “Scrivi un messaggio” e farlo capitare all'utente che avete preso di mira.

Questo è tutto: ovviamente, il sito che vi abbiamo indicato si rivela efficace anche per altre applicazioni di messaggistica istantanea e non solo per WhatsApp.