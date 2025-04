WhatsApp: la traduzione dei messaggi è ora disponibile per questi utenti

WhatsApp ha iniziato a rilasciare una nuova funzione che permette di tradurre i messaggi, in base a quanto evidenziato dal team di WABetaInfo con l’ultimo aggiornamento beta per Android.

Alcuni utenti possono già scaricare i pacchetti delle lingue per tradurre chat e aggiornamenti dei canali in lingue come spagnolo, arabo, portoghese brasiliano, hindi e russo. Una volta ottenuto il pacchetto, le traduzioni di WhatsApp avvengono direttamente sul dispositivo, garantendo privacy e crittografia end-to-end.

Come tradurre un messaggio su WhatsApp

Dalle impostazioni della chat di WhatsApp è possibile scegliere di tradurre automaticamente i messaggi ricevuti in una determinata lingua: questo è particolarmente utile in gruppi multilingue. In alternativa, si può optare per la traduzione manuale, selezionando “Traduci” dalle opzioni di un singolo messaggio. WhatsApp utilizza un suo sistema interno, simile a quello usato per la trascrizione delle note vocali, ma le traduzioni potrebbero non essere sempre perfette. Essendo basate su pacchetti linguistici locali, infatti, c’è il rischio che risultino meno accurate rispetto a quelle di servizi cloud.

Per migliorare la qualità, WhatsApp permette agli utenti di fornire feedback volontari. Dalla schermata dei dettagli della traduzione, si possono segnalare eventuali errori, come parole mancanti o interpretazione errata del contesto. Va poi sottolineato che né il messaggio originale e né quello tradotto vengono condivisi con Meta, anche quando si invia un feedback.

I pacchetti linguistici scaricati possono essere gestiti e rimossi dalle impostazioni di archiviazione di WhatsApp, consentendo di liberare spazio sul dispositivo. La traduzione non è limitata alle chat private, ma si estende anche a gruppi e canali, facilitando la comprensione di contenuti in diverse lingue. La funzionalità è disattivata di default e deve essere abilitata manualmente. A breve, WhatsApp prevede di espandere il numero di lingue supportate, introducendo nuovi pacchetti linguistici per raggiungere un pubblico ancora più ampio, specie sulla versione ufficiale.