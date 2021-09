Di tanto in tanto, WhatsApp interrompe il supporto per sue le versioni più vecchie e, a quanto pare, presto l'app non funzionerà più su alcuni telefoni.

WhatsApp: stop su alcuni telefoni

Entro un anno, il servizio di messaggistica istantanea di proprietà di Facebook cesserà di funzionare su diversi dispositivi.

Secondo la pagina FAQ ufficiale di WhatsApp, dal 1° novembre 2021 l'app dirà addio ai device che hanno come sistema operativo le versioni di Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 e KaiOS 2.5.0.

Quindi, se utilizzi smartphone con uno dei sistemi operativi sopra menzionati e vuoi continuare a utilizzare WhatsApp, ti consigliamo di eseguire l'aggiornamento ad una versione più recente o, se possibile, passare ad un telefono con nuovi requisiti minimi per l'utilizzo dell'applicazione.

La società, inoltre, afferma che dal primo novembre 2021 WhatsApp richiederà almeno Android 4.1 Jelly Bean, iOS 10 o KaiOS 2.5.1; l'azienda menziona esplicitamente che, indipendentemente dalla versione iOS, se un iPhone ha il jailbreak, l'app non funzionerà.

Al momento non è possibile trasferire la cronologia chat tra piattaforme diverse. Tuttavia, diamo la possibilità di esportare la cronologia chat inviandola in allegato a un'email.

Dato che WhatsApp ritirerà le sue versioni più vecchie dell'app su Android e iOS, le modifiche non riguarderanno molti utenti. Tuttavia, non possiamo dire lo stesso per gli utenti di KaiOS: gli utenti potrebbero non sapere come aggiornare il proprio telefono.

