WhatsApp: i link per le chiamate sono già in fase di rilascio

Sarà una settimana di importanti cambiamenti per WhatsApp che, come lo stesso Mark Zuckerberg ha annunciato tramite i suoi profili social, si prepara per accogliere una funzione che semplificherà di molto la gestione delle chiamate.

Un ulteriore strumento al servizio di chi, quotidianamente o in maniera più sporadica, utilizza un’applicazione di messaggistica istantanea come appunto WhatsApp per restare in contatto con amici e familiari.

Link per le chiamate su WhatsApp in arrivo questa settimana

Iniziamo dando un’occhiata al post che Mark Zuckerberg ha pubblicato su Facebook, così da capire meglio quali siano gli aggiornamenti in arrivo su WhatsApp e quali, invece, verranno resi disponibili in un secondo momento:

Nel dettaglio, il messaggio del CEO di Meta precisa quanto segue:

A partire da questa settimana stiamo implementando i link per le chiamate su WhatsApp, così potrai condividere un link per avviare una chiamata con un solo tocco. Stiamo anche testando videochiamate criptate sicure per un massimo di 32 persone. Altro in arrivo.

Andando per gradi, nel corso di questa settimana assisteremo all’introduzione dei link per le chiamate su WhatsApp e tutto sarà accessibile con un semplice click. Al fine di selezionare l’opzione “Link per la chiamata”, sia audio e sia video, ci si dovrà recare proprio nella sezione “Chiamate” e si otterrà il relativo collegamento da inoltrare ai propri contatti. Per utilizzare i link bisognerà necessariamente disporre dell’ultima versione dell’app.

Com’è facile intuire, non è questa l’unica integrazione a cui lo staff degli sviluppatori di WhatsApp sta lavorando nell’ultimo periodo. Mark Zuckerberg ha infatti messo al corrente i suoi follower circa l’inizio dei test relativi alle videochiamate di gruppo per un massimo di 32 persone: oltre 1000 test al giorno con l’obiettivo di garantire massime performance e qualità.

Al momento però non è dato sapere quando quest’ultima funzione verrà rilasciata ufficialmente. Per tutti coloro che invece dovessero accontentarsi di semplici chiamate audio con un massimo di 32 amici, ricordiamo che una possibilità del genere è disponibile da diversi mesi su WhatsApp (proprio come avevamo specificato in un nostro precedente articolo).

