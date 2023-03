WhatsApp: con questo TRUCCO, risalire ad un gruppo sarà facilissimo

A dicembre 2022, WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità per il client desktop che consente agli utenti di cercare rapidamente i gruppi recenti inserendo il nome di un contatto. Molti iscritti hanno trovato questa funzione particolarmente utile in situazioni in cui potrebbero non ricordare il nome di un gruppo.

Dopo aver installato l’ultima versione beta di WhatsApp per Android in versione 2.23.6.20 dal Google Play Store, alcuni beta tester potrebbero ottenere la stessa funzionalità durante la ricerca di un contatto.

Le ultime novità di WhatsApp Beta per Android

Un’immagine può essere più esplicativa di tante parole e quindi, come di consueto, diamo un’occhiata allo screenshot pubblicato in un recente post di WABetaInfo e relativo all’ultima versione di WhatsApp Beta per Android:

Come si può notare, quando gli utenti cercano i contatti all’interno della barra di ricerca è disponibile una nuova sezione chiamata “gruppi in comune”. Questa funzionalità permette di ottenere maggiori informazioni durante la ricerca di un proprio contatto, a differenza del passato.

In particolare, come abbiamo detto in precedenza, tale possibilità è la medesima già implementata su WhatsApp Desktop e consente di individuare i gruppi in comune con persone nella propria rubrica senza però aprire le informazioni sulla chat per prenderne visione.

Occorre sottolineare che la ricerca dei gruppi tramite i propri contatti sta per essere messa anche al servizio di alcuni beta tester di iOS, ma per questi ultimi sarà necessario installare l’ultima versione beta di WhatsApp per iOS 23.5.0.75 disponibile su TestFlight: in questa maniera, anche loro saranno in grado di visualizzare la sezione “gruppi in comune” nei risultati di ricerca.

In aggiunta a quanto appena descritto, di recente abbiamo appreso anche come il team di sviluppo stia lavorando per fornire la possibilità di impostare una data di scadenza per un gruppo WhatsApp, in modo tale che la rimozione dello stesso possa avvenire automaticamente e senza l’intervento diretto di uno dei partecipanti.