WhatsApp: ci sono interessanti novità per i messaggi effimeri

L’ultimo periodo è stato particolarmente intenso per gli sviluppatori di WhatsApp e, chiaramente, per il vasto bacino d’utenza che di giorno in giorno utilizza questo popolare servizio di messaggistica istantanea.

Di recente abbiamo assistito all’introduzione delle reaction nella versione standard dell’applicazione ma, dando un’occhiata a WhatsApp Beta, ulteriori sorprese sono in arrivo per gli utenti e riguardano nello specifico i messaggi effimeri.

WhatsApp: potrete selezionare al volo le chat in cui utilizzare i messaggi effimeri

Diamo intanto uno sguardo agli screenshot relativi a WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.11.11 che, con estrema puntualità, sono stati condivisi dal sempre attento staff di WABetaInfo:

Com’è facile intuire dalle immagini appena mostrate, gli utilizzatori di WhatsApp avranno la possibilità di selezionare in contemporanea più chat all’interno delle quali rendere operativi i messaggi effimeri che, trascorso un certo lasso di tempo, scompariranno. Ciò significa che non si renderà più necessario accedere alle singole conversazioni per completare questa procedura.

Al momento risulta possibile decidere se i messaggi debbano essere rimossi in automatico dopo un giorno, una settimana oppure tre mesi. Ulteriori opzioni potrebbero essere introdotte in seguito. Trattandosi di una funzionalità in fase di test, non abbiamo ancora informazioni precise circa le tempistiche richieste per il rilascio sulla versione ufficiale di WhatsApp.

