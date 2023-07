WhatsApp: disponibile il trasferimento chat con codice QR

Negli scorsi giorni, WhatsApp ha annunciato un modo più intuitivo e rapido per trasferire le chat del proprio account da uno smartphone all’altro: il metodo è basato sulla scansione di un codice QR, appositamente generato.

La società ha inoltre precisato che gli utenti intenzionati a trasferire la cronologia delle conversazioni di WhatsApp su un altro telefono con lo stesso sistema operativo potranno farlo utilizzando semplicemente la connessione Wi-Fi locale.

Come trasferire le chat di WhatsApp tramite codice QR

A rendere nota quest’ulteriore possibilità è lo stesso patron di Meta, Mark Zuckerberg, che ha condiviso un nuovo post sui social. Entrando nel dettaglio, per trasferire la cronologia delle chat di WhatsApp assicurati che entrambi i dispositivi siano accesi e connessi alla stessa rete Wi-Fi:

Accedi a WhatsApp sul vecchio dispositivo e vai su Impostazioni > Chat > ​​Trasferimento chat ;

; Al termine di questo passaggio, vedrai un codice QR ;

; Scansiona il codice QR dal nuovo smartphone per completare il processo di trasferimento.

La società ha affermato che questo metodo è più sicuro rispetto ad alternative proposte da terze parti, in quanto i dati vengono crittografati e condivisi solo tra i due dispositivi sulla rete locale. Fino ad ora, WhatsApp si affidava ai backup su cloud per completare il processo.

Questa è la prima volta che l’azienda introduce un metodo di trasferimento locale per tale operazione. Risulta chiaro come gli sviluppatori stiano lavorando al fine di rendere WhatsApp sempre più completa ed user friendly, così da competere al meglio con concorrenti del calibro di Telegram e non solo.