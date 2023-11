WhatsApp: pronta la nuova chat vocale per i gruppi più "affolati"

Nelle prossime settimane, WhatsApp introdurrà una nuova opzione di chat vocale, meno invadente e di più semplice gestione. Nonostante la versione beta della funzione fosse già disponibile, l’annuncio ufficiale è stato fatto di recente.

Rispetto alle chiamate vocali standard su WhatsApp, la nuova funzione di chat vocale seguirà un approccio diverso. I membri del gruppo riceveranno una notifica push e vedranno un’icona di chat vocale nella finestra di chat, che potranno toccare per partecipare. Cerchiamo ora di capire più nello specifico come il tutto sarà organizzato.

Novità per le chat vocali di gruppo su WhatsApp

Una volta iniziata la chat vocale, i controlli della chiamata saranno accessibili dalla parte superiore della finestra di chat, senza interferire con la possibilità dei partecipanti di inviare messaggi di testo. Simili ai messaggi standard su WhatsApp, le chat vocali saranno crittografate end-to-end e potranno coinvolgere fino a 32 partecipanti.

La nuova funzione di chat vocale sarà implementata sia su dispositivi iOS che Android nelle prossime settimane. Inizialmente sarà introdotta in gruppi più ampi, con un numero di partecipanti compreso tra 33 e 128 (come indicato dalla pagina ufficiale di WhatsApp). Questo implica che non tutti i membri di un gruppo potranno partecipare simultaneamente ad una chat vocale.

Va inoltre precisato che i membri del gruppo che non fanno parte della chiamata su WhatsApp potranno vedere i profili delle persone presenti nella chat vocale dall’intestazione della chat e dalla scheda Chiamate; le chat vocali terminano automaticamente una volta che tutti avranno abbandonato la chat oppure nel caso in cui nessuno si dovesse aggiungere dopo la prima persona.

I gruppi composti da meno di 33 utenti potrebbero dunque non avere la priorità in tal senso, considerando il fatto che questi ultimi possano già beneficiare della chiamata vocale di gruppo classica. Riguardo a questa ed altre novità di prossimo arrivo su WhatsApp continueremo ovviamente a tenervi informati.