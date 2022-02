WhatsApp: potrete decidere chi visualizzerà gli aggiornamenti di stato

WhatsApp continua ad introdurre nuove funzionalità con l'obiettivo di rendere l'utilizzo dell'applicazione sempre più immediato e personalizzabile. Tra non molto, un'ulteriore opzione riguarderà la condivisione degli aggiornamenti di stato.

Come nascondere gli aggiornamenti di stato su WhatsApp a specifici utenti

Il team di WABetaInfo, sempre attento alle novità in arrivo sull'applicazione, ha scovato alcune interessanti opzioni su WhatsApp Beta per Android in versione 2.22.6.2. Sarà infatti possibile selezionare il pubblico di destinazione ogni qualvolta si dovesse condividere un aggiornamento di stato. Lo screenshot riportato di seguito ne è la prova:

Il tutto funziona in maniera estremamente semplice ed intuitiva. Dopo aver effettuato l'accesso alla sezione “Stato” con l'intento di crearne uno da condividere, sarà disponibile nella parte bassa dell'interfaccia un nuovo pulsante su cui bisognerà cliccare. A quel punto si potrà scegliere a chi sarà notificato il nuovo aggiornamento di stato condiviso su WhatsApp:

tutti i contatti;

tutti i contatti ad eccezione di alcuni;

solo alcuni contatti.

Una possibilità che certamente sarà utile per molti utilizzatori del celebre servizio di messaggistica istantanea, specie in ottica di privacy. Non tutti i beta tester hanno ricevuto questo aggiornamento e, al tempo stesso, non ci sono informazioni specifiche in merito alla probabile data di rilascio sull'applicazione ufficiale di WhatsApp: vi terremo al corrente di ogni novità.