WhatsApp: 500 euro a chi si è vaccinato contro il Covid-19

Tra le chat di WhatsApp si sta diffondendo una bufala molto pericolosa. Si tratta di un attacco phishing che fa leva ancora una volta su un regalo in denaro. In sostanza il nuovo messaggio non solo invita a vaccinarsi contro il Covid-19 per ricevere un bonus di 500 euro dal Ministero della Salute, ma questo bonus spetta anche a chi lo ha già fatto. Ovviamente è tutto falso e serve solo a diffondere un link che rimanda a una pagina fake. Fate attenzione perché potreste perdere tutti i vostri risparmi sul conto corrente.

WhatsApp e il nuovo attacco phishing a tema Covid-19

Tanto per cambiare, ancora una volta i cybercriminali stanno sfruttando due cavalli di battaglia molto efficaci per diffondere una nuova truffa. Da una parte WhatsApp, come mezzo di distribuzione, dall'altra il Coronavirus e la lotta a questa pandemia.

Si tratta di un messaggio che sta raggiungendo parecchi utenti su WhatsApp che promette 500 euro a chi decidesse di vaccinarsi contro il Covid-19. Inoltre, ne potrebbero fare richiesta anche coloro lo hanno già fatto. Secondo questa comunicazione sarebbe proprio il Ministero della Salute ad aver promosso l'iniziativa. La conferma arriva all'utente quando, cliccando sul link in esso contenuto, si ritrova sulla pagina web del Ministero della Salute.

Peccato però che non è quella ufficiale, ma si tratta di un perfetto clone attraverso la quale vengono richiesti tutti i dati personali e bancari per poter effettuare il fantomatico accredito dei 500 euro non appena ci si è vaccinati. La cosa più pericolosa è che questa truffa non arriva dal nulla, ma da un vostro contatto presente in rubrica. Un parente o un amico ben intenzionati che vogliono farvi conoscere questa novità che, a loro volta, hanno da poco ricevuto tramite WhatsApp.

Una sorta di “Catena di Sant'Antonio” che sta diffondendo una truffa congegnata da cybercriminali esperti. Ecco il testo originale del messaggio, così che possiate riconoscerlo ed eliminarlo subito avvisando chi ve lo ha inviato che si tratta di un pericoloso raggiro anche definito phishing:

Ciao, ho appena saputo che il Governo ha appena approvato un bonus di 500 euro per chi riceve una dose di vaccino anti-covid, al fine di aumentare il tasso di vaccinazione. Se ti sei già vaccinato richiedi qui il tuo bonus di 500 euro.

Non solo alla pagina fraudolenta del link vengono richiesti tutti i dati bancari, ma per completare l'iscrizione all'iniziativa del Ministero della Salute e verificarne la compatibilità, a conferma viene chiesto anche il numero di cellulare:

Inserisci il tuo numero di cellulare per verificare se hai diritto al Bonus.

La truffa è così completa e la vittima si troverà non solo con i suoi dati personali e bancari rubati, ma anche con il conto corrente svuotato se questi cybercriminali riescono a violarlo con le sue credenziali di accesso.