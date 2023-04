WhatsApp per Android si rifà il look per somigliare alla versione iOS

Da diverso tempo ormai, gli utenti si aspettano una bella “svecchiata” per l’interfaccia di WhatsApp, ritenuta poco moderna, non al passo con i tempi e poco user-friendly, soprattutto dopo gli ultimi aggiornamenti per Android.

La speranza è che si vada incontro ad una navigazione più efficace ed intuitiva, che renda semplice e veloce accedere a funzionalità importanti come le chat, le chiamate, le Community e lo stato, similmente a quanto già apprezzato su WhatsApp per iOS.

A quanto pare, non sarà necessario attendere molto perché questo desiderio diventi realtà, specie andando a considerare le nuove anticipazioni di cui siamo venuti a conoscenza di recente.

Restyling in arrivo su WhatsApp per Android

Grazie all’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android, e nello specifico la versione 2.23.8.4, il team di WABetaInfo ha scoperto che gli sviluppatori sono effettivamente concentrati su una rielaborazione dell’interfaccia grafica, prevedendo una barra di navigazione in basso:

Come si può notare negli screenshot appena condivisi, la barra di navigazione inferiore restituisce un rapido accesso a tutte le principali sezioni di WhatsApp per Android e, di conseguenza, ottimizza anche l’utilizzo ad una sola mano dello smartphone Android su cui il servizio verrà installato: molto comodo per coloro che sono sempre in movimento.

C’è poi un altro aspetto che bisognerebbe assolutamente sottolineare: una maggiore somiglianza tra le versioni di WhatsApp per Android e iOS darebbe vita ad una sostanziale coerenza tra le diverse interfacce e, soprattutto, renderebbe molto più agevole il passaggio dell’utente da un sistema operativo all’altro qualora si dovesse passare da uno smartphone Android a iPhone e viceversa.

Sembra quindi che lo staff degli sviluppatori abbia (finalmente) preso sul serio il feedback degli iscritti al servizio. Due piccioni con una fava: nuova grafica e maggiore uniformità fra le diverse piattaforme. Il restyling dell’interfaccia utente, che include la barra di navigazione inferiore, è ancora in fase di studio e verrà resa disponibile in un futuro aggiornamento di WhatsApp.