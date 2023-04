WhatsApp: il nuovo TRUCCO per nascondere le chat SCOTTANTI

WhatsApp continua a lavorare sullo sviluppo di nuove funzioni, utili per rispondere alle sempre più differenziate richieste dei milioni di utenti che, giorno dopo giorno, continuano ad utilizzare quest’applicazione di messaggistica istantanea.

Di recente, il team di WhatsApp ha concentrato i suoi sforzi su un’ulteriore impostazione per la privacy, che consentirà agli utenti di bloccare e nascondere le chat più sensibili in maniera semplice ed immediata.

Si tratta di un aspetto su cui WhatsApp sta insistendo molto e che, a rigor di logica, sarà certamente gradito da parte del pubblico.

Come nascondere le chat di WhatsApp

Diamo intanto uno sguardo agli screenshot che, come di consueto, sono stati condivisi dallo staff di WABetaInfo e che hanno per oggetto WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.8.2:

In sostanza, si potranno bloccare specifiche chat utilizzando l’impronta digitale o un codice di accesso, in modo da impedire ad altre persone di leggere i messaggi scambiati. Una volta aggiunta una conversazione all’elenco delle chat bloccate, questa sarà accessibile solo tramite la schermata che potete osservare nell’immagine.

Non è tutto: se qualcun altro dovesse impossessarsi del dispositivo e tentare di accedere alla chat nascosta di WhatsApp, il servizio mostrerebbe all’utente interessato una notifica con l’invito ad eliminare la suddetta conversazione per evitare che quest’ultima possa essere visualizzata da terzi non autorizzati.

Questa nuova funzionalità rappresenta un’ulteriore garanzia per la privacy su WhatsApp, in particolare per le conversazioni più delicate. Inoltre, la protezione va a coinvolgere anche i media inviati in chat: infatti, le foto ed i video condivisi in questa modalità non saranno automaticamente salvati nella galleria.

Restiamo dunque in attesa che l’aggiornamento, dopo un naturale periodo di test nel circuito beta, venga rilasciato ufficialmente da WhatsApp in favore della sua intera platea: trattandosi di una funzionalità ancora in fase di sviluppo, non abbiamo notizie concrete circa i tempi necessari perché tutti possano beneficiarne.