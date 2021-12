WhatsApp: ora potete scegliere la durata dei messaggi effimeri

WhatsApp ha annunciato oggi alcune utili implementazioni a tutela della privacy degli utenti. I messaggi effimeri non rappresentano certo una novità ma, d'ora in avanti, sarà possibile impostare come predefinita questa modalità e soprattutto scegliere in maniera più efficace dopo quanto tempo i suddetti contenuti debbano scomparire dalle conversazioni.

Nuovi cambiamenti per i messaggi effimeri di WhatsApp

Gli utenti WhatsApp potranno decidere di attivare i messaggi effimeri come impostazione predefinita in tutte le nuove chat: questi risulteranno visibili solo per il periodo di tempo selezionato. Si potrà inoltre scegliere di attivare i messaggi effimeri nel momento stesso in cui si dovesse creare una nuova chat di gruppo: in tal caso, le impostazioni preesistenti non verrebbero modificate e nessun messaggio condiviso in passato sarebbe rimosso.

A quanto appena descritto si aggiungono due nuove opzioni relative alla durata dei messaggi effimeri di WhatsApp, oltre a quella già esistente di 7 giorni: 24 ore e 90 giorni. Nel caso in cui si decidesse di attivare i messaggi effimeri come impostazione predefinita, verrebbe mostrato un avviso all'interno delle nuove chat per informare tutti gli interlocutori (ed anche per scongiurare eventuali dimenticanze): chiaramente, tale impostazione potrà essere disattivata in qualunque momento.