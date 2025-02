WhatsApp: nuova grafica per l'editor di testo degli aggiornamenti di stato

Con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android, precisamente il 2.25.5.18 scaricabile dal Google Play Store, è stata individuata un’interfaccia grafica completamente ridisegnata per l’editor testuale degli aggiornamenti di stato.

Questo cambiamento messo in atto da WhatsApp ha come obiettivo rendere la personalizzazione degli stati ancora più semplice e completa rispetto al passato.

Nuovo editor in arrivo per gli aggiornamenti di stato su WhatsApp

Come si può notare, grazie allo screenshot condiviso da WABetaInfo, alcuni beta tester hanno già accesso a questa nuova funzionalità, che permette di personalizzare rapidamente gli aggiornamenti di stato. Prima di questo update, e per chiunque non abbia ancora ottenuto il nuovo editor, gli utenti dovevano premere ripetutamente il pulsante dello “stile colore” per cambiare lo sfondo o il font del testo. Questo processo poteva risultare frustrante, specialmente nel tentativo di cercare un colore o un font specifico, essendoci il rischio di superare l’opzione desiderata e dover poi ricominciare da capo.

Con l’introduzione del nuovo editor su WhatsApp, la selezione di colori e font è diventata molto più immediata. Una barra di selezione appare ora nella parte inferiore dello schermo, consentendo agli utenti di scegliere con un solo clic lo sfondo o il carattere preferito. Questo approccio non solo semplifica il processo di creazione degli stati ma lo rende anche più piacevole e visivamente gradevole. È interessante notare come il design ricordi molto quello del rinnovato editor dei disegni, annunciato in precedenza con l’aggiornamento 2.24.10.22 di WhatsApp Beta per Android.

Riducendo la necessità dei clic ripetuti, WhatsApp ha reso meno frustrante la personalizzazione degli stati, oltre che meno dispendiosa in termini di tempo. Ora, gli utenti possono selezionare il colore di sfondo o il font desiderato in maniera immediato, senza dover scorrere tutte le opzioni disponibili per individuare quella giusta. Ovviamente, vi informeremo non appena il nuovo editor testuale per gli aggiornamenti di stato arriverà sulla versione ufficiale di WhatsApp.