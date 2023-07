WhatsApp: notizie e suggerimenti nella nuova chat UFFICIALE

WhatsApp continua a lavorare per lo sviluppo di nuove funzionalità. In questi giorni, la società sta rilasciando un ulteriore aggiornamento tramite il programma Beta di Google Play, portando così il servizio alla versione 2.23.15.10.

Con l’ultima release, il team di WhatsApp ha iniziato ad offrire l’accesso ad una chat ufficiale dove gli utenti possono ottenere informazioni e news relative all’applicazione. Sarà man mano disponibile per una quota sempre maggiore di pubblico.

Come funziona la chat ufficiale di WhatsApp

Un’integrazione che, certamente, risulterà utile per molti. Con l’ausilio della nuova chat ufficiale, WhatsApp fornirà informazioni circa gli ultimi aggiornamenti implementati nell’applicazione, oltre a soffermarsi sulle più recenti impostazioni di sicurezza da adottare per proteggere al meglio il proprio account.

Come puoi vedere in questa schermata, l’interfaccia della chat ufficiale di WhatsApp è stata ottimizzata per risultare il più possibile semplice ed intuitiva. Gli utenti manterranno il controllo su tutto: si potrà infatti archiviarla o bloccarla come negli altri casi. Nello specifico, il primo messaggio riguarda l’attivazione della verifica in due passaggi, una delle funzionalità più importanti per la protezione dell’account.

Inizialmente, la chat ufficiale di WhatsApp era accessibile per un numero molto ristretto di utenti. Sono però aumentate le segnalazioni in merito alla disponibilità della stessa, specie da parte di coloro che hanno installato WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.15.10 e si registrano i primi “avvistamenti” anche sulla controparte per iOS che, com’è ovvio che sia, non verrà certo esclusa da questa iniziativa.

Per tutti coloro che non riescono a visualizzare la chat ufficiale, non c’è nulla che si possa mettere in atto per “forzare il processo”. Bisognerà solamente armarsi di pazienza ed essere consapevoli del fatto che, sempre secondo le ultime indiscrezioni, questa novità sarà a breve disponibile anche sul client ufficiale di WhatsApp e non più solamente sul circuito beta.