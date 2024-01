WhatsApp: note vocali, sondaggi ed altro ancora per i CANALI

WhatsApp, di aggiornamento in aggiornamento, sta man mano integrando nuove funzionalità con l’obiettivo di arricchire l’esperienza di utilizzo del servizio. Anche nell’ultima release troviamo piacevoli sorprese dietro l’angolo.

Nello specifico, i proprietari dei Canali di WhatsApp hanno al proprio servizio ulteriori opzioni per la pubblicazione degli aggiornamenti ed anche gli iscritti potranno contribuire alla condivisione di tali contenuti.

Una valanga di novità per i Canali WhatsApp

I Canali di WhatsApp hanno ottenuto un considerevole successo, trattandosi di strumenti grazie a cui aziende e personalità note possono creare una comunità sulla piattaforma. Essendo pubblici, si distinguono per il loro enorme potenziale in merito all’acquisizione di nuovi follower ma senza rivelare il proprio numero di telefono, o magari l’immagine del profilo ed il nome.

WhatsApp afferma che 500 milioni di persone utilizzano già i Canali ed ora la società sta implementando gli aggiornamenti vocali: ciò significa che gli amministratori possono trasmettere messaggi audio ai propri follower. WhatsApp afferma che ogni giorno sulla piattaforma vengono inviati 7 miliardi di messaggi vocali, quindi tale novità era più che doverosa.

Inoltre, i canali ora possono proporre sondaggi a cui gli utenti saranno in grado di rispondere. Ciò contribuisce ad aumentare l’interazione con le community ma senza gravare sugli amministratori per l’elevato volume dei messaggi.

Non è tutto: gli utenti sono liberi di condividere i singoli aggiornamenti sul proprio Stato WhatsApp, il che rappresenta un valido aiuto per i Canali in crescita. Per finire, i proprietari hanno adesso la capacità di impostare fino a 16 amministratori, semplificando la delega delle attività e la gestione del Canale WhatsApp.