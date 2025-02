WhatsApp non funziona e le chat si chiudono all'improvviso: come risolvere

Il recente aggiornamento beta di WhatsApp per Android, in versione 2.25.3.17, ha creato non pochi grattacapi per molti utenti che hanno deciso di testare le ultime novità in anteprima.

I beta tester hanno infatti segnalato numerosi crash, che di fatto hanno reso impossibile utilizzare WhatsApp in alcune situazioni.

WhatsApp si chiude improvvisamente e smette di funzionare

Lo screenshot condiviso dal team di WABetaInfo conferma la veridicità delle lamentele riportate in questi ultimi giorni dagli utenti di WhatsApp:

Uno dei problemi più comuni si manifesta tentando di accedere alle conversazioni: WhatsApp si chiude di colpo, sia provando a visualizzare le chat dalla schermata principale e sia accedendovi tramite le relative notifiche. Anche la barra di ricerca, fondamentale per trovare messaggi o conversazioni specifiche, diventa un’altra fonte di disagio, causando improvvisi crash ogni volta che viene utilizzata.

Un ulteriore inconveniente emerge quando gli utenti provano a condividere contenuti da altre app: WhatsApp si blocca prima ancora che il processo di condivisione venga completato. Questi bug compromettono significativamente l’esperienza d’uso, rendendo difficile comunicare con i propri contatti. Tuttavia, è importante ricordare che stiamo parlando di una versione beta, dove bug e instabilità sono, purtroppo, all’ordine del giorno.

Per ovviare a questi inconvenienti, in molti hanno provato a riavviare il dispositivo oppure a forzare l’arresto dell’app, ma senza successo. La soluzione, tuttavia, sembra essere già pronta grazie ad un nuovo aggiornamento beta, rintracciabile nella versione 2.25.3.21, già in fase di rilascio per correggere i bug introdotti dalla precedente build. Questo aggiornamento, disponibile sul Google Play Store, sta già consentendo agli utenti di riprendere il normale uso di WhatsApp senza riscontrare ulteriori crash o blocchi.

Per coloro che hanno attivato gli aggiornamenti automatici, il passaggio alla versione “incriminata” è stato inevitabile, ma con l’installazione della nuova build, la situazione è tornata alla normalità. Questo episodio sottolinea nuovamente l’importanza di eseguire sempre un backup della cronologia delle chat prima di installare gli aggiornamenti beta, in modo da poter tornare ad una versione più stabile di WhatsApp senza il rischio di perdere dati importanti.