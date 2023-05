WhatsApp: modificare i messaggi inviati è già possibile per alcuni di voi

Nell’articolo riguardante l’aggiornamento 2.23.10.10 della versione beta di WhatsApp per Android, abbiamo sottolineato il fatto che gli sviluppatori stessero lavorando alla funzione di modifica dei messaggi, la quale sarebbe stata successivamente distribuita ad un gruppo selezionato di beta tester.

Questa possibilità è stata messa inizialmente al servizio di alcuni utenti beta di WhatsApp Web, il che ha fatto presagire un imminente rilascio anche su Android. Così è stato: una cerchia di utilizzatori di WhatsApp Beta per Android che hanno installato la versione 2.23.10.13 dal Google Play Store possono ora modificare i messaggi all’interno di chat e gruppi.

Come modificare i messaggi inviati su WhatsApp

Ad informarci riguardo alla piacevole novità è, come sempre, lo staff di WABetaInfo che in un recente post ha condiviso lo screenshot che vi mostriamo di seguito:

Nell’immagine, la funzione di modifica del testo è presente tra le opzioni del messaggio. Non è previsto un numero massimo di interventi per singolo messaggio, tuttavia quest’azione può essere compiuta entro 15 minuti dall’invio e, al momento, non è possibile agire per messaggi inviati su WhatsApp da un altro dispositivo. Quando il testo viene cambiato, la scritta “Modificato” apparirà all’interno della bolla del messaggio, in modo che gli altri partecipanti alla chat possano esserne al corrente.

Il limite temporale di un quarto d’ora potrebbe far storcere il naso ad alcuni di voi. Stiamo tuttavia parlando di uno strumento per la modifica immediata di alcuni errori di battitura: prolungare il periodo a disposizione (per esempio, un giorno) potrebbe influire sull’integrità di determinate conversazioni. Per ora, solo i messaggi di testo possono essere modificati. WhatsApp dovrebbe introdurre ulteriori miglioramenti nei prossimi mesi e, come sempre, vi terremmo aggiornati su eventuali sviluppi.