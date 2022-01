WhatsApp: la verifica in due passaggi sta arrivando anche su desktop

WhatsApp sta lavorando molto per garantire privacy e sicurezza ai suoi utenti. L'impegno sta coinvolgendo anche la versione desktop della nota applicazione che, tra non molto, dovrebbe rendere disponibile anche la verifica in due passaggi.

Autenticazione a due fattori presto anche su WhatsApp desktop

Come di consueto, informazioni a riguardo giungono direttamente dallo staff di WABetaInfo che, in un suo recente articolo, ha condiviso lo screenshot che vi mostriamo di seguito:

Nel momento in cui tale funzione dovesse essere disponibile, la si potrà utilizzare esattamente come avviene sul client per Android e iOS. Dopo aver effettuato la registrazione dell'account di WhatsApp, inserendo il classico codice a 6 cifre, sarà richiesto un PIN personale per completare l'accesso.

Ovviamente, l'utente avrà facoltà di scegliere se abilitare o disabilitare la verifica in due passaggi sulla versione desktop (e, tra non molto, anche sul client web). Non è tutto: si potrà decidere di modificare il PIN preimpostato o l'email usata per la procedura di registrazione.

Al momento non ci sono informazioni precise circa le tempistiche richieste perché la verifica in due passaggi esordisca anche su WhatsApp desktop: come sempre, vi terremo informati qualora ci fossero ulteriori aggiornamenti in tal senso.