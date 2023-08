WhatsApp: indirizzo IP nascosto in chiamata, ma c'è un problema

Gli ultimi aggiornamenti rilasciati da WhatsApp mettono in luce l’impegno degli sviluppatori nel tentativo di rendere il servizio sempre più affidabile e sicuro per i milioni di utenti che, ogni giorno, ne fanno uso.

In un nostro precedente articolo abbiamo posto l’accento sulla possibilità di silenziare le chiamate provenienti da numeri non registrati in rubrica. Ora, WhatsApp intende fornire un ulteriore strumento a tutela della privacy.

Chiamate più sicure su WhatsApp, a scapito della qualità

Diamo uno sguardo allo screenshot condiviso dal team di WABetaInfo che, nel caso specifico, ha preso in esame WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.18.15:

Come si evince dall’immagine, WhatsApp sta pianificando di integrare una nuova opzione che dovrebbe garantire una maggiore riservatezza. Nello pratica, spuntando la voce “Proteggi indirizzo IP nelle chiamate”, per gli altri partecipanti sarà ancora più complicato (se non impossibile) risalire alla tua posizione. Senza troppi tecnicismi, parliamo di una trasmissione crittografata e smistata attraverso i server proprietari.

Nonostante i vantaggi in termini di privacy, c’è un dettaglio che non andrebbe trascurato. Qualora venisse spuntata la suddetta opzione, si potrebbe andare incontro ad un leggero calo qualitativo del flusso audio come diretta conseguenza dei processi di crittografia messi in atto. Nulla di eccessivamente “traumatico”, in quanto la perfetta comprensibilità fra gli interlocutori dovrebbe comunque essere garantita.

La possibilità di nascondere il proprio indirizzo IP durante le chiamate è in fase di sviluppo, per cui attendiamo il rilascio sul circuito beta con i prossimi aggiornamenti di WhatsApp per condividere delle valutazioni più appropriate.