WhatsApp: con questo "trucco" nasconderete TUTTO

WhatsApp per iOS sta per introdurre la famigerata funzione dei “messaggi che scompaiono” (utilissima in moltissimi casi). Unitamente a ciò, si è scoperto che l'azienda sta introducendo un piccolo cambiamento grafico al design delle chat: ci saranno nuove “bolle” per le conversazioni.

WhatsApp: i messaggi effimeri saranno la svolta

WhatsApp per iOS ha appena rilasciato l'aggiornamento alla versione 2.21.200.11 per gli utenti facenti parte della Beta. Con questo firmware, le persone non solo vedranno la riprogettazione delle bolle di chat ridisegnate, ma potranno finalmente saperne di più su come funzionerà la funzione “Messaggi scomparsi“.

Secondo il sempre affidabile WABetaInfo, questa nuova beta è disponibile per i tester pubblici e apporta alcune interessanti novità per il sistma di messaggistica istantanea online. Ad esempio, abbiamo già trattato i nuovi colori delle bolle di chat ridisegnate. Ora, il portale ci permette di dare un'occhiata più da vicino a questa feature.

Confrontando la vecchia bolla di chat con quella nuova, si può vedere un design più “stondato”, più grande e più colorato. La pubblicazione condivide anche il colore esatto delle bolle di chat vecchia e nuova:

Vecchia bolla di colore chiaro: #E1F6CA;

Nuovo colore della bolla di luce: #E2FDD5;

Vecchio colore scuro della bolla: #295F60;

Nuovo colore bolla scuro: #204F46.

Non solo, WhatsApp sta anche implementando strumenti utili per gestire i messaggi che scompaiono. Secondo WABetaInfo, l'app ora consente di scegliere tra diverse durate: 24 ore, 7 giorni o 90 giorni.

Ecco come l'azienda descrive il funzionamento di questa caratteristica:

Fai sparire i messaggi in questa chat Per maggiore privacy e spazio di archiviazione, tutti i nuovi messaggi scompariranno da questa chat per tutti dopo la durata selezionata. Chiunque nella chat può modificare questa impostazione. Sarà anche possibile abilitare “Timer messaggi predefinito” nelle Impostazioni sulla privacy di WhatsApp. Con ciò, tutte le nuove chat inizieranno con l'opzione messaggi a scomparsa abilitata per la durata selezionata, come notato da WABetaInfo.

Tutte queste funzionalità sono attualmente in versione beta, ma probabilmente non ci vorrà molto prima che la compagnia di proprietà di Facebook inizi a distribuirle a tutti con la release ufficiale.