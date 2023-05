WhatsApp: in arrivo i nomi utente univoci, come su Telegram

Passando sotto la lente d’ingrandimento la nuova build di WhatsApp per Android, ossia la versione 2.23.11.15, il team di WABetaInfo ha scovato tracce di una nuova funzionalità (anch’essa ispirata a Telegram).

Sembra infatti che WhatsApp stia lavorando per fornire la possibilità di creare un nome utente univoco per il proprio account. Ovviamente, siamo in piena fase di sviluppo e potrebbe volerci un bel po’ prima che tutti possano fruirne.

Come funziona il nome utente univoco su WhatsApp

Uno sguardo allo screenshot che pubblichiamo di seguito aiuta a chiarire meglio la situazione da un punto di vista pratico:

Come si può notare dall’immagine, una sezione dedicata a questa nuova funzionalità di WhatsApp sarà disponibile tra le informazioni del profilo. Dunque, per ottenere una maggiore privacy, si potrà scegliere un nome utente unico invece di affidarsi esclusivamente al numero di telefono per identificare un contatto.

In poche parole, WhatsApp intende offrire agli utenti una soluzione più flessibile e sicura per la condivisione dei contatti. Grazie ai nomi utente univoci sarà anche possibile comunicare con le aziende in modo privato e, per l’appunto, senza condividere il proprio numero di telefono.

Al momento non abbiamo altre informazioni utili per comprendere appieno il funzionamento del nome utente univoco. Di sicuro, possiamo confermare che le conversazioni avviate su WhatsApp sfruttando questa modalità saranno (comprensibilmente) protette dalla crittografia end-to-end.