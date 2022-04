WhatsApp: il semplice trucco per accedere al menù nascosto

WhatsApp, ancora oggi, è il servizio di messaggistica istantanea più utilizzato in assoluto dal pubblico. Tuttavia, potresti affermare di conoscerlo alla perfezione in ogni minimo aspetto? Magari, alcuni dettagli ti sono sfuggiti.

Grazie agli ultimi aggiornamenti è possibile accedere ad un vero e proprio menù nascosto, di cui forse non hai mai neanche sentito parlare. Chattare con i tuoi amici, familiari e colleghi su WhatsApp sarà ancora più immediato.

Come accedere al menù segreto di WhatsApp con un solo clic

Soprattutto per coloro che utilizzano WhatsApp allo scopo di rimanere in contatto con un gran numero di persone, avere al proprio servizio delle scorciatoie che agevolino determinati passaggi e consentano di ridurre sensibilmente il tempo trascorso sull'applicazione potrebbe rivelarsi un vantaggio tutt'altro che trascurabile. Anche dei piccoli trucchetti, banali solo all'apparenza, troverebbero un senso dopo averci fatto l'abitudine.

Il menù nascosto di WhatsApp, che ora andremo a descrivere, è disponibile sia su Android e sia su iOS. Ovviamente, bisogna prendere in considerazione le ultime versioni di questi sistemi operativi, in quanto le precedenti release potrebbero non essere più compatibili con il servizio. L'aspetto interessante di questo menù segreto è che potrà essere visualizzato senza effettuare l'accesso all'applicazione principale: basterà soffermarsi sull'icona presente nell'home page dello smartphone.

Effettuando una pressione prolungata in corrispondenza di essa, comparirà in brevissimo tempo un menù a tendina contenente diverse opzioni. Ti verranno proposte alcune scorciatoie per accedere rapidamente a specifiche funzioni di WhatsApp che abitualmente utilizzi. Nel caso avessi uno smartphone Android, visualizzeresti alcuni dei contatti con cui hai chattato maggiormente, oltre al pulsante di accesso rapido alla fotocamera.

Qualora stessi utilizzando un iPhone, avresti la possibilità di creare fin da subito una nuova chat, accedere alla fotocamera, al codice QR ed alla ricerca di una determinata parola all'interno delle tue conversazioni. Questo è ciò che solitamente risulta disponibile, ma la situazione potrebbe cambiare con i prossimi aggiornamenti di WhatsApp ed anche in base al livello di personalizzazione del sistema operativo presente sul tuo telefono.