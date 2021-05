Gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando ad una funzionalità che consentirà agli utenti di cercare rapidamente un adesivo, direttamente dalla casella di testo.

WhatsApp lavora sugli adesivi

Sebbene gli adesivi siano un ottimo modo per far esprimere le persone all’interno della celebre app di messaggistica WhatsApp, trovare quello giusto (al momento giusto) a volte può rivelarsi difficile. Per risolvere questo problemino, gli ingegneri della società stanno progettando un modo per cercare gli adesivi direttamente dalla casella di testo.

La funzionalità in sé è abbastanza semplice: il sistema analizza la prima parola digitata dall’utente e suggerisce l’adesivo da abbinare.

La funzione analizzerà la prima parola digitata nella barra della chat e, se corrisponde ad un adesivo salvato nella tua libreria di adesivi, verrà visualizzato un suggerimento.

Durante la fase di test – stando a quanto emerso – la funzionalità sembra funzionare solo per gli adesivi ufficiali di WhatsApp; tuttavia, pare che gli sviluppatori starebbero già lavorando al supporto per consentirebbe agli adesivi di terze parti di funzionare.

La funzione di suggerimento degli adesivi è, al momento, in fase di test; sebbene non sia chiaro quando verrà distribuita a livello globale, siamo certi che arriverà sia sui dispositivi Android che su quelli iOS.

Vale la pena ricordare che WhatsApp è al lavoro anche su un’altra funzione, che consentirà di riascoltare i messaggi vocali prima di inviarli, così da evitare errori. La feature, attualmente in fase di sviluppo, aggiungerà un nuovo tasto Review che l’utente potrà tappare facilmente per ascoltare il messaggio vocale prima di inviarlo.

App