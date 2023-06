WhatsApp fa un "passo indietro" e ripropone una funzionalità rimossa

WhatsApp Beta per Android ha recentemente introdotto un’interfaccia ottimizzata con barra di navigazione in basso, utile per facilitare il passaggio tra schede diverse cliccando sulle relative icone.

Molti utenti hanno apprezzato la nuova user interface, altri si sono lamentati per il fatto che WhatsApp abbia rimosso la possibilità di scorrere le schede tramite swipe, rendendo la navigazione meno intuitiva.

Torna lo scorrimento con swipe tra le schede di WhatsApp

Installando l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android, ossia la versione 2.23.13.9 dal Google Play Store, il team di WABetaInfo ha scoperto che gli sviluppatori stanno riproponendo la possibilità di scorrere le schede con il semplice swipe.

Il ripensamento di WhatsApp in merito a questa funzione è probabilmente una risposta ai feedback ricevuti dagli utenti. Sebbene in passato ci siano state molte richieste per implementare una barra di navigazione in basso, seguendo le linee guida del Material Design 3, diversi utenti hanno espresso insoddisfazione quando si sono resi conto che lo scorrimento tra le schede non fosse più possibile tramite swipe.

Questa funzione era stata rimossa in quanto non compatibile proprio con le indicazioni del Material Design 3, che ne scoraggiano l’implementazione. Tuttavia, in questo caso, le opinioni del pubblico hanno avuto la priorità allo scopo di offrire esperienza di utilizzo senza compromessi. Ovviamente, ad essere coinvolti sono solo i beta tester ma il tutto riguarderà presto anche la versione ufficiale di WhatsApp.