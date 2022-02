WhatsApp Desktop accoglie ufficialmente il nuovo player audio

WhatsApp continua ad introdurre nuove ed interessanti funzionalità. Sul client per iOS ha fatto il suo esordio un lettore di messaggi vocali che consente agli utenti di proseguire l'ascolto anche in background. Ora, la medesima possibilità viene messa a disposizione di chi abitualmente utilizza WhatsApp Desktop.

Il nuovo player per i messaggi vocali è disponibile su WhatsApp Desktop

Gli screenshot che pubblichiamo di seguito, condivisi in primis dallo staff di WABetaInfo, chiariscono meglio il tutto:

Il nuovo lettore audio globale sarebbe già disponibile per alcuni utenti su WhatsApp Desktop. Il funzionamento è molto simile a quello già apprezzato nella versione mobile: quando inizierai a riprodurre una nota audio, la riproduzione non si interromperà più passando ad un'altra chat.

Il messaggio vocale continuerà ad essere eseguito in sottofondo e, dopo essere uscito dalla chat in questione, comparirà in basso il piccolo lettore multimediale che mostrerà la barra di avanzamento ed i pulsanti per mettere in pausa la riproduzione o stopparla del tutto.

Alla luce di questi sviluppi supponiamo che, nel giro di un paio di settimane, il nuovo player per i messaggi vocali sarà finalmente disponibile per tutti gli assidui utilizzatori di WhatsApp Desktop.