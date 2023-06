WhatsApp: come archiviare le chat su tutti i dispositivi

Disponibile per il download gratuito da App Store e Google Play, WhatsApp è ancora oggi l’applicazione di messaggistica istantanea per eccellenza. Nonostante la concorrenza serrata di Telegram, l’app targata Meta è particolarmente apprezzata perché molto semplice da usare e ricca di funzioni utili, a cui se ne aggiungono delle nuove praticamente ad ogni aggiornamento più corposo.

Tra queste, c’è anche la possibilità di archiviare i messaggi WhatsApp. Si tratta di un’opzione fondamentale per tutti quegli utenti che vorrebbero mantenere in ordine la propria app di messaggistica, ma anche per chi ha la necessità di nascondere da occhi indiscreti alcune conversazioni, come possono essere ad esempio quelle di lavoro. In questa guida vedremo proprio come sfruttare questa feature, sia su dispositivi iOS e Android che su PC.

A cosa serve archiviare le chat di WhatsApp

Prima ancora di esaminare tutti i passaggi per archiviare le chat di WhatsApp, è bene fare chiarezza su questa funzione. Innanzitutto, bisogna fare una distinzione tra cancellare e archiviare le conversazioni presenti nell’applicazione. Nel primo caso, infatti, si andrà ad eliminare l’intera cronologia di messaggi o contenuti multimediali scambiati con un determinato contatto, mentre con l’archiviazione non viene cancellata la chat ma solo raggruppata in una sezione a parte che può essere richiamata ogni volta che lo desideriamo dalla schermata principale.

Non solo, archiviare le chat di WhatsApp non è una scelta definitiva, in quanto tutte le conversazioni archiviate possono essere tranquillamente ripristinate pigiando un tasto o con un semplice swipe – in base al dispositivo che stiamo utilizzando. In più, tale possibilità non si applica solo a singole conversazioni, in quanto è attiva anche per i gruppi, mentre quando una chat archiviata riceve un nuovo messaggio tornerà automaticamente nell’elenco delle chat di WhatsApp – a meno che non andiamo ad abilitare una apposita opzione dalle impostazioni di WhatsApp.

Come archiviarle su Android

Entriamo nel vivo della nostra guida, e andiamo a vedere come fare ad archiviare una chat WhatsApp utilizzando un dispositivo con sistema operativo Android. La prima cosa da fare è ovviamente aprire l’app sul nostro device e individuare la conversazione o le conversazioni che abbiamo intenzione di archiviare.

Ora clicchiamoci sopra fino a quando nella schermata in alto non apparirà un menu con cinque diverse icone: clicchiamo sulla quarta icona sulla destra, riconoscibile per la forma di scatola con una freccia rivolta verso il basso. Fatto questo, la chat sparirà dalla pagina principale di WhatsApp e verrà inserita nella sezione Archiviate, visibile in cima all’elenco delle conversioni dell’applicazione.

Se invece vogliamo archiviare in un solo colpo tutte le chat presenti sul nostro WhatsApp, non dobbiamo fare altro che cliccare i tre pallini in alto a destra dalla pagina principale dell’app di Meta e scegliere la voce Impostazioni. Nella nuova schermata, selezioniamo l’opzione Chat e scorriamo in basso fino a trovare Cronologia chat, per poi cliccare su Archivia tutte le chat nella schermata successiva.

Come archiviarle su iPhone

Come già detto, archiviare le chat WhatsApp è possibile anche su iPhone, e in generale sui dispositivi iOS. Per procedere, avviamo l’app e nella schermata principale facciamo swipe in corrispondenza della chat che vogliamo archiviare, quindi facciamo tap sulla voce Archivia che apparirà di fianco.

Allo stesso modo dei device Android, anche gli iPhone permettono di archiviare tutte le conversazioni di WhatsApp in pochi secondi e con una manciata di passaggi, senza doverle selezionare una ad una ogni volta. Dalle impostazioni di WhatsApp, clicchiamo allora sulla sezione Chat e andiamo a premere in corrispondenza della voce Archivia tutte le chat.

Come archiviarle su PC

Infine, l’archiviazione delle chat di WhatsApp è possibile anche su PC, utilizzando quindi la versione desktop dell’app di messaggistica istantanea. Dalla schermata Chat dobbiamo cliccare con il mouse in corrispondenza della conversazione che desideriamo archiviare. Subito dopo, dal menu a tendina andiamo a fare clic sulla voce Archivia chat: in pochissimi istanti la piattaforma nasconderà la chat che abbiamo selezionato in precedenza.

Come archiviare definitivamente una chat WhatsApp

Di default, quando riceviamo un nuovo messaggio in una chat nascosta questa tornerà nell’elenco delle conversazioni visibili di WhatsApp. Fortunatamente c’è un modo per archiviare definitivamente una chat di WhatsApp sia su Android che su iOS, mantenendola nascosta a prescindere dall’arrivo di nuovi messaggi.

Per farlo, andiamo nella schermata principale di WhatsApp e clicchiamo sull’icona con i tre pallini verticali, presente nella parte alta a destra dello schermo. Nel menu a tendina, clicchiamo su Impostazioni e nella schermata successiva scegliamo la voce Chat. Ora scorriamo verso il basso e troviamo la sezione Chat archiviate, così da abilitare l’opzione Mantieni le chat archiviate.

Come recuperare chat WhatsApp archiviate

Ora che sappiamo come archiviare le chat WhatsApp su smartphone e PC, possiamo anche eseguire la procedura opposta per estrarre le conversazioni che abbiamo nascosto. In alternativa, possiamo sempre mandare un messaggio nella chat archiviata per farla riapparire tra le conversazioni attive.

Se siamo utenti Android, per recuperare una chat WhatsApp archiviata non dobbiamo fare altro che aprire la sezione Archivia visibile in alto allo schermo nella pagina principale dell’applicazione e tenere premuto sulla conversazione che abbiamo intenzione di ripristinare. A questo punto, dal menu apertosi in alto, clicchiamo sulla seconda icona a forma di scatola con la freccia rivolta verso l’alto.

Per recuperare le nostre chat archiviate su iPhone, scorriamo l’elenco fino alla voce Chat archiviate e facciamo swipe verso sinistra sulla conversazione che ci interessa, facendo tap sulla voce Estrai archivio. Su PC, invece, clicchiamo sull’icona con i tre pallini in cima all’elenco delle chat, selezioniamo dal menu a tendina la voce Archiviate e in corrispondenza del riquadro del contatto selezioniamo Estrai chat dall’archivio.