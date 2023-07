WhatsApp: chattare con numeri SCONOSCIUTI è una passeggiata

WhatsApp ha recentemente introdotto una nuova funzione che permette agli utenti di avviare conversazioni con chiunque semplicemente cercando i loro numeri di telefono, senza doverli memorizzare nella lista dei contatti.

Questa possibilità, senza dimenticare la privacy, semplifica ulteriormente le chat con numeri non presenti in rubrica ed è accessibile per coloro che utilizzano le più recenti versioni di WhatsApp su dispositivi iOS e Android.

Come chattare con numeri sconosciuti su WhatsApp

In passato, gli utenti riscontravano diverse limitazioni cercando di avviare una conversazione su WhatsApp senza prima salvare i contatti nella rubrica. Spesso dovevano fare affidamento su app di terze parti o sull’utilizzo delle API ufficiali “click-to-chat”, non proprio intuitive ed immediate. Ora, grazie a questa nuova funzionalità, il tutto risulta decisamente più pratico e veloce, come chiarisce lo screenshot condiviso da WABetaInfo:

Come si evince dall’immagine che vi abbiamo mostrato, WhatsApp consente ora di cercare numeri di telefono direttamente dall’applicazione, senza più limitarsi alla lista dei contatti. Per verificare che questa funzione sia già disponibile per il tuo account, basterebbe cercare un numero telefonico aprendo l’elenco delle chat.

Ovviamente, ciò che abbiamo appena descritto non si limita solo alla versione per Android. Qualora stessi utilizzando WhatsApp per iOS, sarebbe sufficiente cliccare su “Avvia nuova chat” ed inserire il numero di telefono nella barra di ricerca. Nel caso il contatto fosse registrato su WhatsApp, potrai avviare una chat con lui.

Un’ultima ed importante precisazione: la possibilità di chattare con numeri sconosciuti non rappresenta affatto un’esclusiva del circuito beta, come spesso accade per le nuove funzionalità in arrivo, ma viene fin da subito rilasciata sulle versioni stabili di WhatsApp così da essere immediatamente a disposizione di tutti.