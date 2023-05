WhatsApp: c'è la prima versione per SMARTWATCH con Wear OS

Una volta installata l’ultima versione beta di WhatsApp per Android, esattamente la versione 2.23.10.10, alcuni utenti hanno notato un’indicazione circa la compatibilità del servizio con il loro smartwatch alimentato da Wear OS 3.

Ciò significa che sarà finalmente possibile connettersi a WhatsApp e consultare le proprie conversazioni direttamente dallo smartwatch, grazie alle annesse funzionalità di chat ed ai messaggi vocali (ancora più pratici sui wearable).

Come installare WhatsApp su smartwatch con Wear OS 3

Nello screenshot che vi mostriamo di seguito, condiviso in primis da WABetaInfo, si può notare la richiesta di conferma che comparirebbe nel momento stesso in cui si dovesse tentare di collegare il proprio account di WhatsApp ad uno smartwatch:

Innanzitutto è necessario essere un beta tester, accedere al Google Play Store ed aggiornare WhatsApp Beta per Android alla versione 2.23.10.10. In fase di abbinamento dello smartwatch al proprio account WhatsApp, apparirà un codice ad 8 cifre sull’orologio e bisognerà inserirlo sul dispositivo principale. Completata questa operazione, le chat verranno sincronizzate in modo sicuro su tutti i device ed ovviamente si potrà utilizzare l’applicazione sullo smartwatch.

Anche in quest’ultimo caso resta valida la protezione con crittografia end-to-end, essendo una peculiarità del supporto multi-dispositivo. Si tratta senza dubbio di un’implementazione rilevante, che accresce le potenzialità d’uso del servizio e tiene conto di un mercato in netta espansione negli ultimi anni: quello degli smartwatch. Trattandosi di una prima release, alcune funzionalità potrebbero non essere ancora supportate: pensiamo alla visualizzazione dei video oppure alle chiamate.

Un po’ di pazienza: non c’è dubbio che, grazie agli aggiornamenti che seguiranno, gli sviluppatori di WhatsApp faranno in modo di arricchire la versione per smartwatch con l’obiettivo di renderla sempre più fruibile ed efficiente, trattandosi al momento di una valida alternativa qualora risultasse più comodo farne uso tramite orologio per inviare messaggi vocali al volo oppure leggere le ultime chat.