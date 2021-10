WhatsApp Beta per Android: interessanti novità relative ai backup

Il team di WhatsApp continua a lavorare per introdurre nuove possibilità a bordo dell'applicazione, tra cui la funzione di social media chiamata Community e di cui vi abbiamo già ampiamente parlato. Nello specifico, l'ultima versione Beta per Android porta con sé un sistema più ottimizzato per quanto concerne le operazioni di backup.

Backup migliorato su WhatsApp Beta per Android

WhatsApp Beta 2.21.21.5 per il sistema operativo Android introduce un'ulteriore schermata nella sezione di backup, grazie alla quale l'utente sarà in grado di escludere specifiche tipologie di contenuti, come note audio o documenti, dal processo.

Secondo quanto riportato dal sempre puntuale sito di informazione WABetaInfo, questa funzione è attualmente in fase di test ma sarà disponibile sul client ufficiale grazie ad un prossimo aggiornamento.

Si ipotizza inoltre che i backup di WhatsApp per Android possano a breve contare su uno spazio di archiviazione aggiuntivo grazie a Google Drive. Nel dettaglio, superati i 2GB relativi al “piano limitato interno all'app”, comincerebbe ad essere incluso nel procedimento anche lo storage fornito dal celebre servizio di Big G.

Come detto, al momento si tratta di semplici supposizioni ma vi terremo chiaramente aggiornati nel caso in cui giungessero ulteriori conferme circa questa specifica funzionalità sviluppata dal team di WhatsApp.