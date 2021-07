WhatsApp sta testando i backup cloud crittografati su Android. Di fatto, quando utilizzate la solita applicazione di messaggistica online di proprietà di Facebook, i vostri messaggi sono crittografati con la cifratura end-to-end, il che significa che occhi indiscreti (leggasi “l'azienda”) non possono vedere facilmente cosa c'è dentro mentre viaggiano avanti e indietro nell'etere. Tuttavia, se conservate un backup archiviato nel cloud, le autorità sono in grado di utilizzare un mandato di perquisizione per consentire a Google Drive o iCloud di trasferire l'accesso ai dati.

WhatsApp: cosa cambia con il backup crittografato?

Adesso, WABetaInfo ha riferito che WhatsApp sta lavorando alla tecnologia di crittografia utile per salvare in modo indipendente i backup nel cloud, affermando che nell'ultimo aggiornamento beta su Android (2.21.15.5) il sistema è stato abilitato. L'attivazione dovrebbe mantenere il backup sicuro della cronologia della chat e dei contenuti multimediali, con l'importante avvertenza che se si dimentica il passcode o se si perde la chiave di ripristino a 64 cifre, si verrà bloccati in modo permanente. Pensate che anche la compagnia stessa non può aiutarvi ad accedere una volta che avrete smarrito i dati.

Se siete pronti per una simile responsabilità, vi consigliamo di munirvi di taccuino e penna e di salvare il tutto in un posto sicuro. Non dovrete mai dimenticare la password. Se volete provare in anteprima ciò, tutto quello che dovrete fare è entrare nel gruppo di beta test o aspettare che questo sia disponibile per tutti.

Il servizio di proprietà di Facebook sta anche testando una versione del software che funziona su più dispositivi, mantenendo la crittografia end-to-end indipendentemente dal fatto che voi abbiate o meno un telefono coinvolto.

