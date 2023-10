WhatsApp: alcuni di voi possono già "pinnare" messaggi importanti

Nell’articolo relativo a WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.13.11 abbiamo condiviso dettagli circa una nuova funzione in fase di sviluppo: i messaggi fissati (o “pinnati”), vale a dire messaggi posizionati in alto nella chat in modo che risultino sempre accessibili.

Oggi, grazie all’aggiornamento di WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.21.4 sul Google Play Store, abbiamo scoperto che WhatsApp sta distribuendo queste funzionalità in anteprima ad un gruppo ristretto di beta tester.

Messaggi fissati su WhatsApp: le ultime novità

Diamo come sempre un’occhiata agli screenshot che, nelle ultime ore, sono stati pubblicati dal team di WABetaInfo:

Come puoi osservare dalle immagini, con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp è possibile individuare una nuova opzione chiamata “Pin” fra le opzioni dei messaggi. Inoltre, alcuni utenti beta potrebbero già sperimentare un rinnovato menu degli allegati nella chat, caratterizzato da un design più moderno che porta avanti il processo di restyling messo in atto recentemente.

Tornando al tema principale, ossia i messaggi pinnati, gli utenti di WhatsApp hanno il completo controllo sulla visibilità a lungo termine degli stessi, essendo possibile scegliere fra diverse durate: 24 ore, 7 giorni e 30 giorni. Tuttavia, è importante notare che un messaggio fissato può essere rimosso in qualsiasi momento, anche prima della scadenza prestabilita.

Va sottolineato come questa nuova funzione risulti disponibile anche nelle conversazioni individuali, semplificando la messa in evidenza di contenuti specifici nelle chat private. Per quanto riguarda le tempistiche necessarie perché l’aggiornamento raggiunga la totalità degli utenti beta e, in seguito, la versione ufficiale di WhatsApp, vi terremo al corrente.