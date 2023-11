WhatsApp: ADDIO allo spazio d'archiviazione illimitato per i backup

WhatsApp non si ferma più e, di recente, ha dato il via alla distribuzione di un nuovo aggiornamento per gli utenti business tramite il programma Google Play Beta: nello specifico, parliamo della release 2.23.24.21.

Riguardo alle novità di questo update è emerso che, nell’imminente futuro, WhatsApp e Google non forniranno più uno spazio di archiviazione illimitato per i backup, come invece è accaduto fino ad ora.

Stop ai backup illimitati di WhatsApp su Google Drive

Come detto, WhatsApp e Google interromperanno l’offerta di spazio d’archiviazione senza limiti per i backup e questo comporterà un allineamento rispetto alle condizioni già valide su iOS. Lo screenshot che vi mostriamo di seguito, condiviso in primis da WABetaInfo, conferma quanto appena precisato:

Gli utenti potranno tuttavia beneficiare di una funzionalità aggiuntiva che consente di utilizzare gratuitamente uno spazio di “soli” 15 GB offerto sempre da Google (o qualunque altro servizio associabile). Nel caso in cui si dovesse raggiungere il limite gratuito, per riprendere le operazioni di backup tramite WhatsApp sarà necessario liberare spazio rimuovendo le chat o i contenuti multimediali non necessari. In alternativa, sarebbe possibile acquistare uno spazio di archiviazione aggiuntivo (ad esempio tramite Google One).

Appare chiaro che la mancanza di uno storage illimitato avrà conseguenze significative per gli utenti che, nel corso degli anni, hanno apprezzato la comodità dei backup automatici senza alcun tipo di restrizione. Si prevede quindi che tale cambiamento inciderà soprattutto su coloro che condividono abitualmente un gran numero di contenuti multimediali tramite la piattaforma, portando di conseguenza ad un peso maggiore dei backup di WhatsApp (a meno che si scegliesse di salvare soltanto le chat testuali).